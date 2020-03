Nightwing brise toutes les règles de Batman … sauf UN

Spoilers for Robin 80th Anniversary 100 pages Super Spectacular ci-dessous!

Dick Grayson, le Robin d’origine et l’ancien Nightwing, est le compagnon de Batman que tous les autres admirent. Le héros aux couleurs vives a reçu le plus de mentorat de Batman et est également le seul acolyte à le remplacer avec succès dans la continuité principale. Plus que quiconque, Grayson est défini par les leçons de Batman – mais cela ne signifie pas que Grayson est défini en suivant réellement ses leçons. Dans le nouveau Super Spectaculaire 100 pages Robin 80e anniversaire, les lecteurs voient Dick enfreindre toutes les règles de Batman … sauf la plus importante.

Le nouveau spécial Robin 80th Anniversary de DC propose une anthologie de contes sur Robins anciens et nouveaux d’une longue liste de créateurs qui se sont mobilisés pour créer des histoires de Boy Wonder dans le passé. Chaque époque de la vie des Robins est présentée ici; pour Grayson, cela signifie son temps en tant que Robin, Nightwing et Agent 37, un agent secret sans masque pour le méchant Spyral dans le livre simplement intitulé Grayson. Les créateurs de la série de Grayson reviennent ici – les écrivains Tom King et Tim Seeley, l’artiste Mikel Janin, le coloriste Jeromy Cox et le lettreur Tom Napolitano – pour une histoire de 8 pages intitulée “The Lesson Plan”.

“The Lesson Plan” emmène les lecteurs en mission de formation avec Dick et son nouveau protégé, un agent Spyral en formation nommé Paris. Chaque fois que Grayson a besoin de prendre une décision importante, il repense aux leçons que Batman lui a données lorsqu’il apprenait à se battre aux côtés du chevalier noir. “Planifie tout.” “Restez dans l’ombre.” “Ne fais confiance a personne.” Puis il fait le contraire.

C’est un regard amusant sur Dick Grayson en tant que personnage qui, quel que soit le masque qu’il porte, ne sera jamais Bruce Wayne. Peu importe à quel point le but était sombre et le cynisme endurci que Bruce a essayé de percer dans son premier acolyte, Grayson est resté l’artiste de cirque souriant. Le Batman Who Laughs est extrêmement populaire parmi les fans en ce moment, mais Grayson est quelque chose d’encore plus provocant et puissant: un Batman qui sourit.

Dick montre à Paris comment abattre les agents ennemis, apparemment en opposition directe avec tout ce que Bruce a transmis. Mais alors que la bataille finale pour le monde se profile à l’horizon, l’ancien Robin transmet une dernière leçon exactement comment Bruce l’a livrée: “Ignorez votre mentor. Faites ce que vous faites le mieux. Soyez vous.” Dans un spécial anniversaire qui vise à capturer l’essence du personnage de Robin, dans toutes ses incarnations, “Le plan de leçon” offre une leçon cruciale qui lui est propre: Robin n’est pas censé être Batman du tout. Robin est ce que Batman n’est pas, car Robin fournit ce qui manque à Batman. Robin est la spontanéité de la prudence de Bruce, la lumière de son obscurité et la joie de sa douleur. Quelle que soit l’identité de Grayson, il ne l’a jamais oublié.

