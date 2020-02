Nintendo Directs a modifié les annonces de jeux vidéo

Les Nintendo Directs font naturellement partie des jeux vidéo de nos jours, mais il était une fois, le concept n’existait même pas. La première Nintendo Direct a eu lieu en octobre 2011, et depuis lors, toute la structure de la société a changé.

Les directs ont changé la donne Nintendo interagit avec les consommateurs, mais d’autres entreprises ont également pris note et ont commencé à suivre le même style.

Les présentations numériques ont eu un effet profond sur l’industrie du jeu dans son ensemble, et cela n’a jamais été aussi clair que maintenant lorsque les jeux passent à la prochaine génération de PS5 et Xbox Series X.

Nintendo connecté avec des fans à un autre niveau

En 2011, le Nintendo Direct a été une expérience intéressante. À cette époque, la plupart des entreprises ont fait leurs annonces via des points de vente tels que des magazines ou des sites Web, ainsi que par le biais de conférences de presse lors d’événements comme l’E3. Tout cela, les développeurs et les éditeurs faisaient des annonces à travers un objectif que les fans regarderaient, mais Nintendo, d’autre part, a décidé de s’adresser directement aux fans.

Les Nintendo Directs sont donnés à la première personne, les haut-parleurs s’adressant directement aux fans. En plus de cela, ce ne sont pas seulement des représentants des relations publiques, ce sont les présidents de l’entreprise, comme Satoru Iwata et Reggie Fils-Aimé. C’était une façon sans précédent d’annoncer des produits et de présenter les jeux à venir, et qui a donné aux fans l’impression que Nintendo les appréciait et voulait leur montrer ce qui allait arriver.

Au fil des ans, Nintendo Directs se développerait dans son excentricité, comme les versions fantoches des PDG, ou le combat d’Iwata et Reggie lorsque les Mii Fighters ont été annoncés pour Super Smash Bros. Ces présentations avaient de la personnalité; une personnalité qui correspond au style amusant pour lequel Nintendo a toujours été si aimé.

Neuf ans plus tard, les fans spéculent énormément devant chaque Nintendo Direct, et en demandent pratiquement un chaque fois qu’il y a un long laps de temps entre les Directs. Chaque présentation est comme son propre mini-événement alors que dans le passé, les joueurs ne recevaient cette anticipation que quelques fois par an, lors d’événements comme l’E3.

Nintendo établit la norme pour annoncer selon ses propres conditions

Le format Nintendo Direct a permis à la société de conserver un flux constant d’annonces, ou du moins de nouvelles, tout au long de l’année. Même sans les grandes directpoles, Nintendo a commencé à introduire des flux plus petits tels que Nintendo Direct Minis ou Indie World Presentations.

Malgré leur succès décroissant à l’époque de la Wii U, le format Direct a donné à Nintendo une longueur d’avance sur le Switch, car ils sont toujours capables de dominer la conversation dans le jeu avec des annonces explosives. Ils ont également été en mesure de thématiser le direct entier autour d’un seul jeu, donnant aux fans des tonnes de détails avant une sortie, contribuant à susciter l’enthousiasme.

D’autres entreprises ont commencé à emboîter le pas avec leur point de vue sur le style des présentations. Microsoft a sa série “Inside Xbox” qui prend un ton beaucoup plus conversationnel, tandis que Sony a “State of Play”, qui ressemble exactement à un graphisme flashy Nintendo Direct et tout. Même des développeurs singuliers ont commencé à utiliser des présentations d’un style similaire qui s’adressent directement au public. Pendant des années, Square Enix a diffusé le “rapport sur le temps actif” pour donner aux fans des informations et des mises à jour sur Final Fantasy XV, et même aussi récemment que PAX East 2020, Yacht Club Games a organisé sa propre émission “Yacht Club Games Presents” de style direct.

Alors que Nintendo ne peut évidemment pas être crédité de tout, les Directs sont l’idée qui a déclenché une nouvelle façon d’annoncer les jeux vidéo.

