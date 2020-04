Nintendo Switch pour obtenir la haine, un jeu de tir controversé et violent

Le développeur du jeu de tir très controversé Haine a récemment annoncé que le jeu allait Nintendo Switch. Ce jeu suit une tendance à la sortie de titres tiers violents sur le Switch, en quelque sorte une première pour Nintendo. The Switch a vu la sortie de jeux comme The Witcher III, DOOM (2016) et sa récente suite DOOM Eternal, ainsi que la série Bioshock et Borderlands.

Hatred est sorti pour la première fois sur PC en juin 2015. Il a été annoncé en octobre 2014, mais la bande-annonce a suscité tellement de controverse que le jeu a été supprimé de Steam Greenlight. Cette décision a suscité encore plus de controverse et a finalement contraint Steam à la réintroduire à leur service et à envoyer une lettre d’excuses personnelles de Gabe Newell lui-même au développeur, Destructive Creations. La haine est un jeu de tir avec une caméra isométrique qui rappelle la série Diablo et d’autres RPG. Le jeu met en vedette un homme sans nom qui méprise la société humaine et décide de se lancer dans une «croisade du génocide», mettant fin à autant de vies humaines que possible avant de mourir lui-même. Destructive Creations voulait explicitement que le jeu soit une réponse à ce qu’ils percevaient comme une tendance au politiquement correct dans l’industrie du jeu vidéo. Cette intention, ainsi que la violence sans vergogne des bandes-annonces du jeu, est ce qui a suscité tant de controverse lors de l’annonce du jeu. Lorsque Hatred a finalement publié, il s’agissait de critiques largement négatives, avec des publications qualifiant le jeu de non inspiré, répétitif et simplement ennuyeux.

En relation: Un PNJ de Red Dead Redemption 2 est soudainement devenu un héros violent sans raison

La haine subsiste cependant et obtient maintenant une deuxième chance très inattendue sous les projecteurs. Destructive Creations a annoncé sur Twitter que leur création malveillante arriverait sur Nintendo Switch, à la suite d’une allusion plus vague quelques jours auparavant. Dans leur message, ils ont affiché à l’écran une photo d’un commutateur avec le menu principal de Hatred, et ont demandé à leurs abonnés “attendez-vous?” Aucun détail n’a été donné quant à savoir si le jeu obtiendrait une version physique ou purement numérique, et une date de sortie n’a pas été annoncée.

Un jeu aussi controversé et mal reçu semble un choix étrange à porter sur Switch, surtout si longtemps après la sortie initiale du jeu. Même avec la nouvelle acceptation par Nintendo des titres matures, Hatred se sent comme une bête différente. Il s’agit d’un jeu spécialement conçu pour repousser les valeurs dominantes, dont Nintendo semble valoriser assez fortement, non seulement l’exactitude politique, mais aussi les couleurs vives. Les jeux de Nintendo sont parmi les plus colorés du marché, et un jeu si intentionnellement terne et violent se sent extrêmement déplacé sur le Switch, même lorsqu’il se tient à côté des autres jeux violents qu’il propose. Doom Eternal pourrait être aussi sanglant que Haine, mais personne ne l’accuserait de manquer de couleurs vives.

Pourtant, comme l’indique la section des commentaires sur l’annonce Twitter, le jeu n’est pas sans fans. Même après une présence aussi ignominieuse sur les réseaux sociaux et de nombreuses critiques négatives, Hatred a des adeptes. De nombreux points pourraient être soulevés sur l’approche du jeu à la satire par l’hyper-violence, ou si le jeu peut être appelé la satire du tout. Pourtant, on pourrait en dire plus sur la déclaration de Haine contre les jeux considérés comme de l’art, et si cela seul signifie que ce jeu devrait être considéré comme de l’art. En fin de compte, ces conversations, bien que potentiellement édifiantes, n’ont pas d’importance. La seule question vraiment importante est: les gens aiment-ils le jeu? Et si la réponse est oui, comme cela semble être le cas, Haine devrait faire l’affaire quand il sortira sur Nintendo Switch.

Suivant: Meilleurs tireurs en ligne à jouer en 2020

Source: Créations destructives