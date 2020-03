Nioh 2: Mezuki Boss Fight (Trucs et astuces) | .

Nioh 2 est enfin sorti sur PS4 et les joueurs meurent déjà à plusieurs reprises contre les boss incroyablement difficiles du jeu. Nioh a très souvent été comparé à la série Dark Souls, avec sa difficulté punitive et son accès limité aux points de contrôle. Ceux qui espéraient que Nioh 2 viendrait avec un mode facile seront déçus, car le jeu est toujours aussi difficile. Afin de voir à quel point le jeu est difficile, il n’y a pas de meilleur endroit où chercher que son premier boss: Mezuki.

Mezuki sera le tout premier boss auquel les joueurs auront la possibilité de faire face et cette grosse brute à tête de cheval n’est pas une tâche facile. Mezuki a accès à de grandes attaques de mêlée, une attaque à distance drainant le ki, et est capable de tuer des personnages de bas niveau en quelques coups. La chose la plus importante dans ce combat est de comprendre chacune des attaques de Mezuki.

Sweep Attack: Mezuki va prendre son couperet massif et le balancer vers le joueur. Le Yokai peut enchaîner plusieurs attaques et couvrir de grandes distances très rapidement.

Overhead Attack: Mezuki brillera en rouge avant de balancer son couperet sur le sol juste en face de lui. Cette capacité est capable de causer une quantité massive de dégâts si elle est touchée.

Attaque de charge: Une autre attaque rougeoyante que Mezuki utilisera pour charger le joueur et causer une grande quantité de dégâts.

Buck: Si le joueur essaie d’attaquer Mezuki par derrière, le yokai sautera en l’air et tentera d’atterrir sur eux.

Saisir: la main gauche de Mezuki deviendra blanche avant qu’il ne la balance au-dessus de sa tête. S’il entre en contact avec le joueur, ils seront ramassés en l’air et Mezuki essaiera de les voir en deux. Ce mouvement est capable de tuer un personnage de niveau inférieur d’un seul coup.

Attaque de ligne: Mezuki fera glisser son couperet sur le sol et enverra des attaques par ondes de choc vers le joueur.

Attaque à distance: Si les joueurs sont loin de Mezuki, il leur enverra des visages fantomatiques. Au contact, ils provoquent des dégâts et drainent le ki du joueur.

Mezuki n’est pas aussi compliqué ou difficile que les boss ultérieurs du jeu, et il sert principalement à montrer aux joueurs comment s’habituer à utiliser leur forme Yokai Shift et leurs compteurs éclatés. La première chose que les joueurs doivent s’assurer est qu’ils sont au moins au niveau huit et qu’ils ont priorisé la statistique associée à leur arme de choix ainsi que le ki et la santé. Ce ne serait pas une mauvaise idée pour le joueur d’apporter des objets qui augmentent le ki et l’anima, car les deux feront partie intégrante de ce combat.

Les joueurs voudront garder Mezuki juste en dehors de la portée de son couperet. Cela leur permettra de fuir facilement ses attaques de balayage sans avoir à esquiver et gaspiller leur ki. Si Mezuki parvient à fermer, la meilleure stratégie consiste à esquiver simplement en arrière plutôt qu’à tenter de bloquer. Ses oscillations puissantes épuiseront la jauge ki très rapidement si elles sont bloquées. Faites attention à ne pas vous éloigner du boss, car son attaque à distance peut échouer un joueur avec un ki faible et les laisser ouverts pour une attaque.

Après avoir attendu son combo d’attaque de balayage (de une à trois attaques), un joueur rapide peut se précipiter et obtenir quelques coups sur Mezuki. Cependant, après ces coups sûrs, ils voudront s’enfuir rapidement car Mezuki suivra généralement une attaque par balayage ou une saisie. Il est absolument essentiel que les joueurs fuient sa saisie, car l’attaque les tuera probablement. Finalement, Mezuki deviendra rouge et tentera son attaque au-dessus de la tête ou l’attaque de charge. Les joueurs doivent combattre l’envie de s’enfuir et au lieu de cela se précipiter et utiliser un compteur de rafales sur lui. S’il est chronométré correctement, cela causera une quantité décente de dégâts et titubera le boss, le laissant ouvert pour un combo étendu du joueur.

Une fois que Mezuki perd un tiers de sa santé, il se forcera ainsi que le joueur dans le royaume sombre. C’est là que le joueur doit être prudent car les dégâts de Mezuki seront considérablement augmentés et le joueur aura une régénération de ki réduite. À chaque fois que cela se produit, le joueur doit être beaucoup plus vigilant pour éviter les attaques de Mezuki. La meilleure façon de gérer cette partie du combat est de rechercher les opportunités d’utiliser le compteur de rafales tout en utilisant autant que possible la capacité Enki Yokai. Les joueurs doivent s’assurer qu’ils ne drainent pas complètement leur jauge d’amine ou ils ne pourront pas utiliser le compteur de rafales contre Mezuki.

Après avoir causé des dégâts avec la capacité Yokai et le compteur de rafales, les joueurs devraient être en mesure de chasser Mezuki assez rapidement du royaume sombre. À partir de là, le combat redeviendra normal et les joueurs devraient continuer à utiliser la même stratégie de le frapper plusieurs fois et de battre en retraite. Cela peut prendre un peu de temps, mais c’est le moyen le plus efficace de s’assurer que le joueur survit au combat.

Enfin, pendant le dernier tiers de la barre de santé de Mezuki, le joueur peut déclencher sa forme de changement de Yokai. Le joueur doit donner à Mezuki tout ce qu’il a et essayer de vider la barre de santé autant que possible. N’oubliez pas qu’invincible sous cette forme, subir des dégâts raccourcit la durée d’utilisation de la forme Yokai. S’il est utilisé correctement, il est possible que cette forme puisse complètement finir Mezuki ou au moins le rapprocher suffisamment pour que seuls quelques coups finaux soient nécessaires pour le terminer.

Il y a aussi quelques petites choses que les joueurs peuvent garder à l’esprit pour rendre le combat avec Mezuki un peu plus facile s’ils ont du mal. S’ils commencent à manquer de santé, il y a un gros rocher qui peut être brisé par l’une des attaques de Mezuki. Cela fera tomber un élixir qui peut être utilisé pour une guérison rapide en un rien de temps. De plus, les joueurs peuvent utiliser le sanctuaire dans l’environnement pour bloquer toutes les attaques de Mezuki à l’exception de l’attaque à distance. Cela devrait être utilisé lorsque les joueurs commencent à se sentir dépassés ou à recharger du ki.

Le meilleur conseil pour Mezuki peut être appliqué à presque tous les boss de Nioh 2: soyez patient et ne soyez pas gourmand. Même si un seul coup de plus est nécessaire pour terminer le combat, les joueurs doivent attendre une ouverture. Les joueurs qui gardent cela à l’esprit réussiront dans Nioh 2 en un rien de temps.

Nioh 2 peut être joué sur PlayStation 4.