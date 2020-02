No Time to Die Runtime Révélé, peut être le plus long film de James Bond de tous les temps

Les premières listes de théâtre indiquent Pas le temps de mourir a le plus long temps d’exécution pour un film de James Bond à ce jour. Le film à venir marque la cinquième et dernière fois que Daniel Craig joue M. Bond depuis qu’il a succédé à Pierce Brosnan au Casino Royale de 2006. Au cours de sa course, la franchise Bond est devenue de plus en plus interconnectée, Spectre de 2015 rassemblant les fils de l’intrigue de Casino Royale, Quantum of Solace et Skyfall pour une histoire impliquant l’organisation titulaire et son infâme patron, Blofeld. Selon la costar Naomie Harris, No Time to Die va lier ces fils pour de bon, mais avec “d’énormes et énormes surprises”.

En plus de Christoph Waltz en tant que Blofeld, No Time to Die ramènera Jeffrey Wright en tant qu’officier de terrain de la CIA Felix Leiter (après sa dernière apparition dans Quantum en 2008) et introduira une nouvelle trame de fond pour le Dr Madeleine Swann de Léa Seydoux, la reliant au film de méchant Safin (Rami Malek). Avec tant de terrain à couvrir, il va de soi que le dernier film Bond de Craig pourrait être l’un de ses plus longs à ce jour. En fait, il semble maintenant que ce soit le film Bond le plus long.

Regal et Pathe Netherlands, basés aux États-Unis, répertorient No Time to Die comme d’une durée de 163 minutes sur la page de vente de billets du film. S’il était précis, cela ferait de No Time to Die le plus long film Bond de tous les temps, éclipsant le précédent repère établi par Spectre (148 minutes). Dans les deux cas, Craig peut prétendre jouer dans les films Bond les plus longs et les plus courts de tous les temps, Quantum détenant ce dernier titre à 106 minutes.

Cela vaut la peine de le mentionner, cela ne garantit en aucun cas No Time to Die est aussi long que ces théâtres le répertorient actuellement. Exemple: l’année dernière, The Rise of Skywalker a apparemment été confirmé pour durer 155 minutes, mais s’est avéré être de 142 minutes à la place. Pourtant, en supposant que la durée d’exécution de 163 minutes ne soit pas très différente, il y a de fortes chances que No Time to Die soit presque aussi long, voire plus long que Spectre. Dans ce cas, le temps d’exécution serait justifié; Comme le réalisateur Cary Joji Fukunaga l’a expliqué dans une featurette publiée cette semaine, le film est consacré à Bond qui fait la paix avec tout ce qu’il a fait et souffert (sans parler de tous ceux qu’il a perdus) en terminant sa dernière mission et la plus difficile à ce jour. La conclusion n’est peut-être pas aussi massive que The Rise of Skywalker, mais après quatre films, No Time to Die a encore beaucoup d’intrigues et d’arcs de personnages à conclure.

En plus des personnages de retour, No Time to Die présentera également de nouveaux joueurs comme la costar de Craig’s Knives Out Ana de Armas en tant qu’agent Paloma de la CIA et Lashana Lynch en tant que Nomi, un agent 00 plus jeune qui remet en question les méthodes obsolètes de Bond pour gérer les choses. Des rumeurs à l’effet contraire, cependant, Lynch ne remplacerait pas Craig’s Bond en tant que nouvel agent 007. Le personnage est clairement important tout de même et peut nécessiter un développement étendu, en plus de tout le reste Pas le temps de mourir doit se faire. Heureusement, il semble que le film aura tout le temps de tout faire mais de mourir (désolé, il fallait le faire).

