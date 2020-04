“Noice” de Key And Peele: une histoire d’amour non conventionnelle

Key And Peele’s “Noice” évolue d’une esquisse d’un bâillon dans une histoire d’amour non conventionnelle. C’est la nature de chaque sketch que d’avoir des sketchs qui atterrissent et des autres, mais la moyenne au bâton de Key And Peele était incroyablement bonne. Même les épisodes moindres de la série Comedy Central avaient généralement au moins un grand croquis et c’était toujours une bonne vitrine pour la polyvalence du duo de titres. Certains de leurs sketchs les plus mémorables incluent la réunion de terrain de Gremlins 2, “East / West College Bowl” et “Continental Breakfast”.

Key And Peele a couru pendant cinq saisons, et bien que le duo ait suivi la comédie d’action Keanu en 2016, ils se sont rapidement séparés. Keegan-Michael Key est une présence régulière sur grand et petit écran avec des amis de College et de Playing With Fire, tandis que Jordan Peele a pris une tournure surprise en horreur avec le célèbre Get Out de 2017. Le film a été un énorme succès commercial et critique, et Peele l’a suivi avec Us de 2019 et agit en tant que producteur sur la prochaine suite / redémarrage de Candyman.

L’un des éléments les plus marquants des meilleurs croquis de Key And Peele était de prendre une simple prémisse comique, comme “MC Mom” ​​ou “Consequences”, et de la construire sur des longueurs étranges. “Noice” se qualifie certainement dans cette catégorie car le personnage de Peele regarde de la danse de rue, et parfois crie “Noice!” après avoir vu un doux mouvement aux acclamations de la foule. Il devient jaloux lorsque le personnage de Key commence à lui voler son truc et à lui crier “Noice”.

Peele selle bientôt à la place de l’intrus indésirable de Key, qui déclare qu’il est juste “Noicin your noice!” d’une manière amicale, mais Peele l’arrête. La Clé au cœur brisé disparaît alors que Peele poursuit sa routine de “noice”, seulement pour se sentir coupable et un peu seul après avoir fui son nouvel ami. Il court désespérément pour attraper Key avant de partir dans un bus et il commence à pleuvoir, quatre mariages et des funérailles. Il y a des “bruits” émotionnels entre eux, avant que les deux ne s’embrassent et ne s’enfuient ensemble pour terminer l’un des sketchs les plus bizarres de Key And Peele.

Key And Peele’s “Noice” marche sur une corde raide entre profondément stupide et vraiment drôle, et même si ce n’est pas l’un de leurs meilleurs croquis dans l’ensemble, c’est un bon exemple de ce qu’ils font le mieux. Ils ont pris une idée idiote et l’ont transformée en une comédie romantique émouvante, avec environ 80% de la comédie venant du mot «noice». C’est assez impressionnant, tout comme les perruques et les costumes que les deux interprètes mettent pour le croquis.

