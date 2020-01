Nominés pour la 92e cérémonie des Oscars

Le film «Joker» avec Joaquin Phoenix a remporté le plus de nominations avec un total de 11 nominations pour la 92e cérémonie des Oscars.

La 92e cérémonie des Oscars, présentée par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, honorera les meilleurs films de 2019 et aura lieu au Kodak Theater à Hollywood, Los Angeles, Californie le 9 février 2020 et ‘Joker is Le principal favori.

Mettant en vedette Joaquin Phoenix, ‘Joker’ a été le grand gagnant de ces nominations avec un total de 11 nominations, dont Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur et Meilleur BSO.

L’Espagne sera représentée par «Douleur et gloire » Dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère, Antonio Banderas concourra dans la catégorie du meilleur acteur et film d’animation «Klaus» Sergio Pablos fait également partie des nominés de cette 92e édition des Oscars.

La représentation de l’Espagne proviendra des films «Dolor y Gloria» de Pedro Almodovar et «Klaus» de Sergio Pablos.

Meilleur film

Le Mans’66 (James Mangold)

Parasites (Bong Joon-ho)

Joker (Todd Philips)

Petites femmes (Greta Gerwig)

Histoire d’un mariage (Noah Baumbach)

Les Irlandais (Martin Scorsese)

1917 (Sam Mendes)

Il était une fois … à Hollywood (Quentin Tarantino)

Jojo Rabbit (Taika Waititi)

Meilleure réalisation

Sam Mendes

Quentin Tarantino

Bong Joon Ho

Todd Phillips

Martin Scorsese

Meilleur acteur principal

Jonathan Pryce, pour «Les deux papes»

Joaquin Phoenix, pour «Joker»

Adam Driver, pour «Histoire d’un mariage»

Leonardo DiCaprio, pour «Il était une fois… à Hollywood»

Antonio Banderas, pour «Pain and glory»

Meilleure actrice principale

Renee Zellweger, pour «Judy»

Saoirse Ronan, pour «Little Women»

Cynthia Erivo, par «Harriet»

Charlize Theron, pour «Le scandale»

Scarlett Johansson, pour «L’histoire d’un mariage»

Meilleur acteur dans un second rôle

Joe Pesci, pour «The Irishman»

Brad Pitt, pour «Il était une fois… à Hollywood»

Al Pacino, pour «The Irish»

Tom Hanks, pour «Un ami extraordinaire»

Anthony Hopkins, pour «Les deux papes»

Meilleure actrice dans un second rôle

Scarlett Johansson, pour «Jojo Rabbit»

Margot Robbie, pour «Le scandale»

Laura Dern, pour «Histoire d’un mariage»

Florence Pugh, pour «Little Women»

Kathy Bates, par Richard Jewell

Meilleure bande sonore

Hildur Guðnadóttir pour «Joker»

Alexandre Desplat de ‘Little Women’

Randy Newman ‘Histoire d’un mariage’

Thomas Newman pour «1917»

John Williams pour «Star Wars: The Rise of Skywalker»

Meilleur montage sonore

Joker

Star Wars: The Rise of Skywalker

Il était une fois … à Hollywood

1917

Le Mans´66

Meilleur mixage sonore

Il était une fois … à Hollywood

Le Mans’66

Joker

1917

Il était une fois … à Hollywood

Ad astra

Meilleur costume

Arianne Phillips, pour «Il était une fois… à Hollywood»

Jacqueline Durran, pour «Little Women»

Mayes C. Rubeo, par «Jojo Rabbit»

Mark Bridges, pour «Joker»

Sandy Powell et Christopher Peterson, pour «The Irish»

Meilleur film en langue étrangère

Corpus Christi

Honeyland

Les Misérables

Douleur et gloire

Parasites

Meilleur film d’animation

Comment entraîner votre dragon 3

Où est mon corps?

Klaus

Toy Story 4

M. Link L’origine perdue

Meilleur documentaire

Usine américaine

La grotte

Le bord de la démocratie

Pour sama

Honeyland

Meilleur court métrage de fiction

Confrérie

Nefta Football Club

La fenêtre du voisin

Saria

À la sœur

Meilleure photographie

Rodrigo Prieto, pour «The Irish»

Lawrence Sher, pour «Joker»

Jarin Blaschke, pour «The Lighthouse»

Roger Deakins, pour «1917»

Robert Richardson, pour «Il était une fois… à Hollywood»

Meilleur scénario adapté

Irlandais

Jojo Rabbit

Joker

Petites femmes

Les deux pommes de terre

Meilleur scénario original

Dagues dans le dos

L’histoire d’un mariage

1917

Il était une fois … à Hollywood

Parasites

Meilleur design de production

Irlandais

Jojo Rabbit

1917

Il était une fois … à Hollywood

Parasites

Meilleure chanson

Je ne peux pas te laisser te jeter (Randy Newman) «Toy Story 4»

Je vais encore m’aimer (Elton John) «Rocketman»

Debout (Cynthia Erivo, Joshua Campbell) «Harriet»

Je suis avec toi (Diane Warren)) Beyond Hope »

Dans l’inconnu (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez) «Frozen II»

De meilleurs effets spéciaux

Avengers: Fin de partie

Irlandais

Le roi Lion

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Meilleur maquillage et coiffeur

Maléfique: maître du mal

Joker

Judy

1917

Le scandale

Meilleur montage

Le Mans’66

Irlandais

Jojo Rabbit

Joker

Parasites

Meilleur court métrage d’animation

Dcera (fille)

L’amour des cheveux

Kitbull

Mémorable

Sœur

Meilleur court métrage documentaire

En l’absence

Apprendre le skateboard dans une zone de guerre (si vous êtes une fille)

La vie me dépasse

St.Louis Superman

Marchez courir cha-cha

Que pensez-vous des nominations aux Oscars? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

