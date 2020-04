Non, le coronavirus ne va pas tuer les super-héros de bandes dessinées

C’est une affirmation qui se fait de plus en plus, mais permettez-nous d’être clair. Non, le Coronavirus la pandémie ne va pas tuer le genre de super-héros. COVID-19 a mis un terme au hurlement mondial, avec un impact particulièrement prononcé sur l’industrie du divertissement, le box-office mondial étant en grande partie fermé. Pour illustrer à quel point une perte peut être vraiment dramatique, en 2019, Disney a été le premier studio de l’histoire à dépasser 10 $ au box-office mondial; en 2020, il y a des spéculations informées que le crash boursier induit par la pandémie signifie qu’ils pourraient être acquis par Apple. C’est une indication parfaite de la façon dont le monde change à la suite du virus.

La position de domination de Disney à Hollywood a été fortement influencée par la popularité du genre super-héros. Les superproductions de super-héros de cette année ont été réduites; 2020 sera la première année d’une décennie avec un seul film MCU à paraître. Pendant ce temps, l’industrie de la bande dessinée qui inspire ces films est elle-même en crise. Le 23 mars, Diamond Distributor, responsable de la distribution de copies physiques des bandes dessinées aux détaillants de la planète décidant de fermer, le marché direct a essentiellement fermé. Cela fait maintenant des semaines que de nouvelles bandes dessinées sont sorties en grand nombre, et sans retour aux affaires comme d’habitude encore en vue.

La pandémie mondiale va sans aucun doute provoquer des changements durables dans la culture populaire. Inévitablement, il y a même eu des spéculations sur le fait que le genre de super-héros entier pourrait être tué par le virus. Heureusement, ces craintes sont quelque peu exagérées.

Il est important de replacer l’état actuel de l’industrie de la bande dessinée dans son contexte correct – et cela ne peut se faire qu’en comprenant l’histoire de l’art séquentiel. Après tout, c’est essentiellement ce que sont les bandes dessinées; comme Scott McCloud le fait valoir dans son livre Understanding Comics, une bande dessinée utilise des œuvres d’art séquentielles pour présenter un récit ou un message. Vu sous cet angle, les bandes dessinées remontent à l’époque de la Réforme, lorsque Martin Luther a présenté des messages politiques et religieux complexes en plaçant deux sculptures sur bois l’une à côté de l’autre. Ce n’est qu’au 19e siècle que les bandes dessinées sont vraiment devenues utilisées uniquement à des fins de divertissement, et le 20e siècle a vu l’essor de l’industrie de la bande dessinée telle que nous la connaissons. Et les super-héros font partie intégrante de cette industrie depuis les années 40.

Ce contexte historique nous rappelle de façon salutaire que, dans l’âme, la bande dessinée est une forme d’art populaire. Ils existent depuis des centaines d’années et ne vont nulle part. De plus, les bandes dessinées telles que nous les connaissons se vendent depuis des décennies, à travers des bouleversements sociaux et technologiques. Jusqu’à Coronavirus, la pire crise à laquelle l’industrie de la bande dessinée a été confrontée a été l’effondrement des ventes dans les années 1990, ce qui a conduit Marvel Comics au bord de la faillite. Cela a entraîné la naissance du modèle de distribution moderne. Et depuis des années, il y a des signes que ce modèle est défectueux et n’est plus adapté à l’usage; les éditeurs et les détaillants ont résisté à ce qu’il évolue, mais le changement est une partie inévitable de la vie, et le coronavirus est susceptible d’accélérer simplement ce qui allait se produire à la fin.

Il est trop tôt pour dire à quoi ressemblera l’industrie de la bande dessinée post-coronavirus; le marché direct est susceptible d’être considérablement affaibli, de nombreux détaillants fermant définitivement leurs portes parce que les revenus ont été réduits, mais les dépenses essentielles – comme le loyer – demeurent. Cela obligera les éditeurs à poursuivre différentes stratégies, et il existe déjà des rumeurs selon lesquelles certains envisagent des modèles multi-distributeurs, affaiblissant la domination actuelle de Diamond. Mais aussi tragique que cela puisse être pour certains détaillants rentables et aimés, et aussi pénible que soit la transition, le genre de la bande dessinée dans son ensemble survivra. Les changements dans la distribution peuvent signifier des changements dans la forme, la fréquence de publication ou le nombre de livres publiés chaque semaine; mais la forme d’art restera.

Il en va de même pour le genre des super-héros dans son ensemble. Selon les critiques, les super-héros manquent de pertinence culturelle en ce moment, car la société est confrontée à une menace qu’elle ne peut pas frapper ou exploser du ciel. Aucun super-héros ne peut KO un virus, et les équipes sont hors de question comme une violation des règles de distanciation sociale. L’argument est amusant, et il a au moins le mérite de traiter sérieusement les bandes dessinées et les films de super-héros; il suppose qu’ils devraient avoir une pertinence sociale et politique en premier lieu.

Mais l’argument est toujours très erroné. Il oublie que l’évasion peut être précieuse en soi, permettant aux gens d’oublier le monde réel pendant un certain temps. À l’heure actuelle, les hommes et les femmes de la planète sont assis à la maison dans des conditions de verrouillage draconiennes et draconiennes, et chaque fois qu’ils allument le téléviseur, ils se souviennent de la pandémie qui balaie le monde. Le genre des super-héros offre un monde plus simple, dans lequel le bien triomphera finalement du mal, et dans lequel les méchants peuvent vraiment être éliminés avec une explosion répulsive ou un Batarang. Loin d’être dénué de sens par la pandémie, le genre de super-héros peut servir un objectif différent, permettant aux gens de reprendre leur souffle en lisant une bande dessinée ou en regardant un film ou une série télévisée. De plus, dans un moment comme celui-ci, l’évasion ne doit pas être considérée comme secondaire; il est précieux, peut-être même essentiel pour nous, de conserver notre santé mentale.

Sans doute, beaucoup cherchent à s’échapper en revenant à certaines des choses avec lesquelles ils ont grandi; cela explique pourquoi le service de streaming Disney + dépasse massivement les attentes, avec plus de 50 millions d’abonnés dans le monde malgré une gamme limitée de contenus originaux. Pour mettre cela en contexte, Disney prévoyait à l’origine d’acquérir entre 60 et 90 millions d’abonnés d’ici la fin de 2024. Pendant ce temps, Marvel Comics a intelligemment lancé une promotion sur leur bibliothèque Marvel Unlimited, offrant des lectures gratuites d’histoires classiques comme la saga Dark Phoenix, la terminer la guerre civile, et la minisérie Thanos Wins de Donny Cates et Geoff Shaw. ComiXology a judicieusement prolongé sa période d’essai gratuite de 30 jours à 60 jours. Tout cela capitalise sur le pouvoir de la nostalgie, qui a amplement le temps d’exercer une puissante influence étant donné le nombre de personnes assises à la maison en ce moment.

Tout cela signifie que Coronavirus ne va pas tuer le genre de super-héros. Il est vrai que les histoires individuelles vont changer; sans aucun doute, les bandes dessinées réfléchiront à la pandémie d’une manière ou d’une autre, tout comme elles ont fait face à la pandémie du sida dans les années 90 ou aux prises avec l’horreur du 11 septembre. Il y a déjà des rumeurs selon lesquelles Marvel Studios a subtilement réécrit les épisodes de la prochaine mini-série Falcon & Winter Soldier pour supprimer une sous-intrigue de risque biologique, bien que ceux-ci ne soient pas confirmés. Mais le genre de super-héros lui-même survivra et, en vérité, continuera de prospérer.

