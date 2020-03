Norman Reedus dit qu’il va brûler la série si Daryl meurt

On dirait que Norman Reedus ne veut pas que Daryl meure de si tôt Les morts qui marchent. Le drame zombie de longue date en est à sa 10e saison. The Walking Dead a présenté une liste massive de personnages. Beaucoup sont morts depuis la première saison de l’émission, mais un couple a survécu. L’un d’eux est Daryl Dixon.

Daryl est resté l’un des personnages les plus populaires de la série. Son arbalète et son comportement sont devenus ancrés dans la culture populaire. Après qu’Andrew Lincoln ait quitté le spectacle dans la saison 9, Reedus a reçu la meilleure facturation et continue à ce jour. Daryl est l’un de ces personnages que de nombreux fans surnomment “intouchable”, quelqu’un qui ne sera pas tué. Jusqu’à présent, cela s’est avéré vrai. Pourtant, Daryl a failli mourir dans le récent épisode, “Stalker”. Une bataille avec Alpha laisse Daryl dans un état critique. Sans Lydia, Daryl aurait probablement été la dernière victime. Les fans du personnage seront ravis de savoir que Reedus ne veut pas que Daryl passe bientôt.

Norman Reedus a récemment rencontré Conan O’Brien (via Team Coco) pour discuter de Daryl sur The Walking Dead. Comme Conan le raconte à Reedus, l’animateur de talk-show a interviewé divers acteurs de la série, avant et après la mort de leurs personnages. Conan commente que Daryl reste en vie toutes ces années, Reedus disant: “Je ne sais pas comment cela se produit.” Conan demande ensuite à Daryl comment il se sentirait si les producteurs lui disaient un jour que le prochain épisode serait son dernier. La réponse de Reedus est simplement: “Je vais incendier ce bâtiment.”

Si The Walking Dead perd un jour Daryl, les notes pourraient en pâtir. Le spectacle a perdu Andrew Lincoln et Danai Gurira quitte cette saison. Si Daryl devait partir, cela ferait de Carol le seul personnage survivant de la saison 1. Il semble probable que Daryl vivra jusqu’à la fin de l’émission, mais le temps nous le dira. Actuellement, Daryl aide Hilltop à lutter contre l’assaut d’Alpha.

Il y a beaucoup de variables pour l’avenir de The Walking Dead. La guerre Whisperer est actuellement le principal conflit, mais il semble que des graines soient plantées pour l’histoire du Commonwealth. Le Commonwealth était le dernier arc de bande dessinée de Les morts qui marchent, donc on ne sait pas si le spectacle ira au-delà, ou s’arrêtera là aussi. Une chose qui est confirmée est le retour de Maggie pour la saison 11. J’espère que Daryl de Reedus est là pour l’accueillir à bras ouverts.

