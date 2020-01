Norman Reedus révèle qui veut que je revienne à The Walking Dead

L’acteur Norman Reedus qui joue Daryl dans Les morts-vivants Commentez quel personnage aimeriez-vous retourner à la série.

Norman Reedus il est clair, il préfère le retour de Glenn (Steven Yeun) à Les morts-vivants Quoi Rick Grimes (Andrew Lincoln) Dans une récente interview avec plusieurs acteurs de la distribution, on leur a demandé qui ils ramèneraient au programme s’ils en avaient l’occasion. Alors que quelques acteurs comme Jeffrey Dean Morgan (Negan) ont rapidement admis qu’ils ramèneraient Rick, l’acteur de Daryl Dixon Ne refusez pas de donner votre avis.

L’acteur Norman Reedus Il admet qu’il préférerait voir Glenn revenir que Rick. Parce que? Il dit que Rick parle trop, ce qui, pour être juste, était également une plainte de certains spectateurs alors qu’il était encore dans l’émission. Bien que l’acteur s’amuse de toute évidence, ramenez-le à Glenn Cela n’aurait aucun sens. Depuis qu’il meurt aux mains de Negan dans le premier épisode de la septième saison de Les morts-vivants.

La deuxième partie de la dixième saison apportera beaucoup d’enthousiasme à la série.

The Walking Dead a laissé des personnages importants tels que Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride) et Aaron (Ross Marquand) pris au piège dans une grotte pleine de marcheurs. Le piège d’Alpha (Samantha Morton) se pose effet et c’est pourquoi le retour de la dixième saison est si intéressant, car la vie de certains des personnages les plus aimés est sérieusement en difficulté. De plus, il faudra vérifier comment ils résolvent la trahison de Gamma (Thora Birch) et la raison pour laquelle elle est mise du côté de la Horde.

Les morts-vivants Vous devez résoudre beaucoup de doutes avant la fin de cette saison qui reviendra en février après les vacances d’hiver.

