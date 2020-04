Notre mission est de les attraper avant eux … Bande-annonce “Unity”!

Avec vous la bande annonce officielle de ‘L’unité’, la série Movistar + originale qui sortira sur la plate-forme en mai prochain. Une production ambitieuse basée sur le travail inconnu de la Police Nationale qui lutte contre le terrorisme, l’un des plus efficaces au monde.

La série est un thriller dont le scénario a eu la collaboration de vrais membres de cette unité de la Police nationale pour la première fois; un travail méticuleux de documentation et d’enquête qui combine le divertissement avec un complot d’actualité, et qui offre une perspective inconnue du travail de la police à travers une opération anti-terroriste complexe dirigée par cette unité et couvrant différents pays.

Créé par Dani de la Torre et Alberto Marini et produit en collaboration avec Vaca Films, ‘L’unité’ Il a été tourné dans de nombreux sites nationaux tels que Madrid, Catalogne, Melilla, Mlaga ou Galice, et internationaux, tels que les villes françaises de Perpignan et Toulouse ou les sites de Lagos et Makoko (tous deux au Nigeria).

Il est un fait peu connu que, depuis le 11 mars 2004, l’Espagne est l’un des pays ayant le plus d’opérations antiterroristes au monde. À travers ses six épisodes de 50 minutes ‘L’unité’ révèle comment les membres de l’unité d’enquête policière dirigée par le commissaire en chef Carla agissent et vivent. Des gens normaux et anonymes capables de remporter des victoires extraordinaires.

Les membres de cette unité sont interprétés par Nathalie Poza (Goya de la meilleure actrice principale pour «Je ne sais pas comment dire au revoir») dans le rôle de Carla Torres; Michel Noher comme Marcos, chef du groupe d’enquête et partenaire de Carla, avec qui il est en instance de divorce; Marian lvarez (lauréate du Goya de la meilleure actrice pour «La herida»), qui incarne Miriam; Luis Zahera (vainqueur du Goya du meilleur acteur de soutien pour «El reino»), qui joue Sergio; L’actrice espagnole d’origine persane Fariba Sheikhan en tant qu’agent Najwa; Ral Fernndez de Pablo comme Roberto; et Carlos Blanco comme Ramn.

Fele Martnez, Alba Bersab, Francesc Orella et Pepo Oliva font également partie de la distribution principale de cette production, qui a également un casting international varié avec des noms tels que Amina Leony, Moussa Echarif, Hamid Krim, Mourad Ouani, Mekki Kadiri, Omar Bentaleb , Bouzan Hadawi, Said El Mouden ou Tarik Rmili.

D’autre part, le voyage international de ‘L’unité’ a déjà commencé. Après avoir fait de même avec d’autres productions originales de Movistar + telles que ‘El embarcadero’, ‘Arde Madrid’ ou ‘Perfect life’, Beta Film sera à nouveau en charge de la distribution des droits de cette série en dehors de nos frontières et a annoncé que HBO a acquis ses droits pour l’Amérique latine.

L’arrestation en Espagne du leader terroriste le plus recherché au monde fait du pays la principale cible terroriste.

Un compte à rebours a commencé à l’insu de la population et les membres du Groupe spécial contre le terrorisme djihadiste, dirigé par la commissaire Carla Torres, sont confrontés à la mission secrète de le démanteler contre la montre, tout en essayant de résoudre les conflits de la vie personnelle. que leur commerce leur a en partie pris.

Un thriller au rythme effréné basé sur la réalité peu connue d’un groupe de personnes de chair et de sang avec une vie apparemment normale dont les visages sont inconnus car il y a des victoires qui doivent être invisibles.

