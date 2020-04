Nous avons tellement de … questions. Premier trailer de la saison 2 de ‘Hanna’

Amazon Prime Video a publié la première bande-annonce de la deuxième saison de Hanna, dans laquelle nous continuerons à assister au voyage d’une jeune femme extraordinaire qui, tout en évitant l’implacable recherche d’une sinistre agence gouvernementale, tente de découvrir la vérité derrière son identité.

Lors de sa découverte à la fin de la première saison, Hannah sait qu’elle n’est pas la seule jeune femme avec des compétences inégalées et une formation légère. Le programme Utrax a produit un contingent entier d’adolescents hautement qualifiés dont le développement est sur le point d’atteindre la “deuxième phase” mortelle.

Esm Creed-Miles reprend le rôle principal de Hanna, tandis que Mireille Enos revient en tant qu’agent de la CIA Marissa Wiegler dans une saison mettant en vedette Dermot Mulroney en tant que superviseur d’Utrax John Carmichael.

Basé sur le célèbre film de 2011 réalisé par Joe Wright, cette deuxième saison de huit épisodes de Hanna Il a été écrit par Paul Waters, Laura Lomas, Nina Segal, Charlotte Hamblin et David Farr (‘The Night Manager’), qui a déjà co-écrit le film original.

La série est produite par Amazon Studios, NBCUniversal International Studios, Tomorrow Studios et Working Title Television. Le David Farr susmentionné joue également le rôle de réalisateur des deux derniers épisodes, Eva Husson et Ugla Hauksdttir divisant à nouveau la direction des six autres épisodes.

La deuxième saison de Hanna sortira le 3 juillet prochain

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube.

Vous pouvez trouver ceci et d’autres remorques sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos à partir du Web.