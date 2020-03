Nous avons tous des âmes. Nouveau trailer pour ‘Soul’, le prochain Pixar

Pixar Animation Studios a publié le deuxième trailer de ‘Âme‘, un film d’animation informatique qui dans sa version originale avec les voix de Jamie Foxx, Tina Fey, Ahmir Questlove Thompson, Phylicia Rashad et Daveed Diggs.

Qu’est-ce qui vous fait … T? Le film nous présente Joe Gardner, un professeur de musique du secondaire qui a la chance de jouer dans le meilleur club de jazz de la ville. Mais un petit faux pas l’emmène des rues de New York à The Great Before, un endroit fantastique où les nouvelles âmes acquièrent leur personnalité, leurs caprices et leurs préoccupations avant de se rendre sur Terre.

Joe est déterminé à reprendre sa vie en main et s’associe à une âme précoce22, qui n’a jamais compris l’attrait de l’expérience humaine. Joe essaie désespérément de montrer à quel point la vie est merveilleuse et cela l’amènera à découvrir les réponses à certaines des questions les plus importantes de la vie.

Le directeur de la création de ‘Âme est le scénariste et réalisateur Pete Docter, auteur de “ Monstruos S.A. ”, “ Up ” et “ Del revs (Inside Out) ”, ainsi que le nouveau chef créatif de la société (après le départ forcé de John Lasseter). Dana Murray (‘Lou’) est le producteur de ce film co-réalisé par Kemp Powers qui a Kemp Powers (‘Star Trek: Discovery’) comme co-réalisateur et Mike Jones comme co-scénariste.

De leur côté, Trent Reznor et Atticus Ross («Le réseau social», «Lost») reprendront la bande originale tandis que le célèbre musicien Jon Batiste écrira quelques chansons.

La première nord-américaine de ‘Âme«Il est prévu pour le 19 juin 2020, bien que les cinémas espagnols n’arriveront en principe qu’un mois et demi plus tard, le 7 août.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube.

