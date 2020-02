Nous discutons avec Álvaro Fernández-Armero et Juan Cavestany, créateurs de «Vergüenza»

Ce vendredi 14 février, troisième saison de ‘Honte’, Movistar + série originale créée par Álvaro Fernández-Armero et Juan Cavestany en collaboration avec Apache Films dont la distribution est dirigée par Javier Gutiérrez et Malena Alterio.

Six nouveaux épisodes dans lesquels Jésus devient célèbre en raison d’une erreur avec son fils adoptif, Yusuf, au milieu d’un match de basket. Ce fut une question de temps qui passa. Un grand phénomène viral qui le placera comme “l’homme le plus détesté d’Espagne” … qui le transformera inévitablement en honte nationale (même pour James Rhodes).

Cependant, ce ne sera que le début de la meilleure saison des trois pour un serveur et qui conduira ses protagonistes à vivre des situations encore plus extrêmes. À son tour, ce sera aussi le début d’une intrigue plus complexe que lors des deux saisons précédentes qui flirte ouvertement avec le thriller et l’intrigue.

Une nouvelle saison dans laquelle la série évolue vers quelque chose de plus relativement raffiné, où sans jamais perdre ce sourire cruel – bien que pas du tout sans cœur – nous proposons un mystère juteux: pourquoi la police interroge-t-elle une à une tous les personnages principaux? Comment êtes-vous arrivé à tout cela?

‘Honte’ se consolide dans cette troisième saison comme un grand plaisir pour rien de coupable. L’une des meilleures comédies télévisées espagnoles d’aujourd’hui, déjà en train de devenir une référence et à son irrésistible sens de l’humour ajoute un argument qui nous gardera dans l’attente jusqu’à une fin qui … enfin, qui nous laisse en manque de Quatrième saison, nous espérons arriver et pas longtemps à le faire.

À l’occasion de la première de cette troisième saison, nous avons eu l’occasion de parler à la fois avec ses protagonistes et (encore) avec ses créateurs. Puis la deuxième de ces deux interviews, réalisée en décembre dernier auprès de ses créateurs, Álvaro Fernández-Armero et Juan Cavestany.

Lorsque nous nous sommes vus à Saint-Sébastien, à l’occasion de la présentation de la première saison, vous avez commenté que “ la honte ” était cette idée qui, parmi beaucoup d’autres, pour une raison quelconque, n’était pas marquée de toutes les autres et vous persécutait et / ou vous persécutait pendant des années , comme une sorte d’obsession. Maintenant que c’est une réalité et que vous avez fait trois saisons, est-ce que ça vous hante toujours, ça vous obsède toujours?

Álvaro Fernández-Armero: Eh bien, vous vous placez déjà ailleurs. Maintenant, c’est comme profiter de ce qui était autrefois une idée. Une fois la série consolidée, une fois que les gens connaissent la série et le concept de la série, ce qui a été la troisième saison, c’est un peu de mettre en pratique tout ce qui a été appris jusqu’à présent et enfin de faire une saison. Nous l’avons vraiment apprécié plus que jamais. Le premier était très difficile à dessiner, très fatigant. Nous venons de mourir. Parce qu’il fallait aussi trouver un moyen d’empathie, bien sûr. Le second a également été très souffert bien que d’une autre manière. C’était très consciencieux, nous voulions corriger les erreurs et aussi aller dans un autre endroit. Et ce troisième est toujours une percée, et un format de série un peu différent des deux autres, mais, fait intéressant, tout ce qui a été appris dans les deux autres nous a beaucoup servi et a été un pur plaisir pour nous deux. Avec quoi, en même temps, je pense qu’avec ce troisième nous avons rassasié cette obsession que vous disiez un peu. Bien que nous ayons des idées possibles pour un quatrième, avec ce troisième, nous sommes très satisfaits du résultat et de l’orientation de la série.

Il est vrai que lors de la troisième saison, il y a un grand bond par rapport aux deux précédentes. Alors que le second reprend un peu le modèle du premier, ce troisième représente toute une évolution en termes de structure et de sophistication.

Álvaro: Oui, c’est plus ou moins. Même au sein de la saison elle-même, les trois seconds épisodes impliquent également un changement de dynamique inattendu par rapport aux trois premiers. Eh bien, inattendu à mesure qu’il progresse, ce n’est peut-être pas le cas, mais il devient progressivement plus comme un thriller, ce qui le rend différent des deux autres.

Est-ce ainsi qu’une série, saison par saison, reste fraîche? Changer le rythme d’une saison à l’autre?

Álvaro: Mec, nous n’avons jamais fait la même chose. Je pense que nous nous serions ennuyés nous-mêmes, et nous ouvririons également le spectateur ennuyé. Je pense que nous devons changer, ce sont des temps très compétitifs et nous devons toujours offrir quelque chose de nouveau aux gens parce que sinon, vous avez tellement d’offres à droite et à gauche, qu’elles finiront par en choisir d’autres.

Travaillez-vous déjà dans la quatrième saison, pensez-vous également à une sorte de changement radical par rapport aux trois autres?

Juan Cavestany: Nous avons un synopsis de la quatrième saison, que nous avons développé en même temps que nous écrivions la troisième parce que l’histoire s’étend au-delà de cette troisième. Ainsi, le quatrième est une continuation naturelle de ce qui se passe dans le troisième, il n’implique aucun changement radical en particulier. Nous ne considérons pas non plus ce troisième comme un changement drastique spécial. C’est une série très particulière, comme toute série qui a ses particularités, et l’une de ses particularités est qu’elle est faite exclusivement par deux personnes, qui sont Álvaro et moi. Nous sommes des auteurs absolus. Il n’y a ni autres scénaristes ni autres réalisateurs. Il n’y a pas non plus de production qui déplace la série dans une autre direction que celle qui nous anime. Ce n’est ni une commission ni conçue ou conçue pour prendre soin de ce que je ne sais pas. C’est une série totalement d’auteur, faite par deux personnes, et qui vous donne un énorme degré de liberté apparente même si elle vous limite. Autrement dit, il est limité par ce qui se produit pour nous deux. Il n’y a pas d’équipe de travail, il n’y a pas de corail dans l’écriture ou le développement. C’est comme quelque chose de très petit en même temps. Vous risquez de vous voir très limité dans ce que vous dites. Rester coincé, se répéter dans des situations délicates et atteindre la plaine. C’est ce qui nous a poussé à essayer de penser à autre chose que de réinventer la série ou ces choses.

Parce que Movistar + lui-même, vous impliquez qu’il accepte sans plus ce que vous décidez.

Juan: Voyons, il y a une interlocution avec Movistar +. Très bon, très fructueux et qui profite grandement à la série, et c’est au moment du développement. Nous développons en tenant compte de vos commentaires et observations. Ils analysent très bien et nous avons une très bonne relation avec eux à cet égard, mais ils parlent du matériel que nous livrons. Autrement dit, ils parlent de ce que nous proposons, ils nous aident à canaliser nos propres idées.

Pas Movistar +, mais avez-vous “coupé” et / ou “jeté” quelque chose à cause de trop de honte? Une scène, un moment ou une blague que vous avez peut-être trouvé trop désagréable ou de mauvais goût, qui vous a même fait honte?

Álvaro: Cela ne me semble pas. Une scène entière bien sûr que non.

Juan: Je ne pense pas. Certaines choses tombent toujours dans l’édition, mais rien de concept clair n’est tombé, de dire “ça on ne le met pas parce que c’est trop”, non, en ce sens rien. Notez qu’après 16, sur 17 épisodes, nous n’avions pas réalisé que personne n’avait surpris Jésus en train de chier. Nous ne l’avions pas réalisé. Du coup, on s’est rendu compte et on s’est dit que la troisième saison devait commencer par ça, que quelqu’un le voyait avec son pantalon baissé et chiant (rires).

Cueillir des champignons, bien sûr.

Juan: C’est vrai. Nous nous sommes rendus compte et nous nous sommes dit: “Cela doit être dit”. C’est une idée qui vous attrape toujours au milieu de la saison et cela n’a aucun sens de le dire, mais cela fonctionne très bien comme début. Cela définit très bien la série.

En ce sens, au moment d’écrire la série, développez-vous l’histoire puis insérez-vous ce type de chascarrillos? Ou au contraire, collectionnez-vous des chascarrillos et construisez-vous la série autour de ces chascarrillos?

Álvaro: La série que nous considérons beaucoup de l’argument. Autrement dit, pour nous, c’est une histoire. Chaque saison est une histoire et dans celle-ci plus que dans toute autre, il y a une histoire très principale et absolument protagoniste. Nous pensons à l’histoire, et une fois que nous avons l’histoire et où le personnage va, nous essayons de le mettre dans des situations qui nous rendent drôles. Mais toujours dans l’histoire. Parfois, ces situations sont mineures car l’histoire ne nous y laisse pas. Mais on ne fait jamais l’inverse, ce n’est jamais la situation puis l’histoire.

Bien que l’histoire soit en fait un drame, elle est toujours traitée avec humour. Où est cet équilibre entre drame et comédie dans lequel vous riez en même temps que vous avez pitié des malheurs d’un personnage? Comment arrivez-vous à ce point où vous transformez le drame en blague sans être insensible?

Juan: Il y a un concept que les acteurs gèrent beaucoup, c’est l’idée de «vérité». Les acteurs, les acteurs rigoureux qui se soucient de ce qu’ils font tiennent compte du sentiment de «vérité». À partir d’eux, travaillez avec une «vérité», pour croire ce qu’ils font, ce qui leur arrive. Plusieurs fois, ils l’exigent. Je dis en général, et ces deux monstres en particulier, Javi et Marina. Ils aiment savoir pourquoi. Ce critère de «vérité» ou de vraisemblance. Je pense que nous essayons de l’appliquer à l’écriture et à la conception des situations. Je ne sais pas si c’est comme ce que vous avez dit, mais je pense que ce qui est dramatique ou sérieux, disons, c’est le contexte. Ensuite, en tant que dialogue, la façon dont on se comporte peut être à bien des égards, plus grave ou moins grave. Mais l’important est que le contexte soit “vrai”, c’est plausible. Et là, je pense que nous mettons toujours le radar, comme très mince, afin que la chose et la connexion avec le spectateur ne se décomposent pas parce que nous perdons notre humeur. C’est un peu, répondant à la façon dont cet équilibre est atteint. Ensuite, je suppose que c’est quelque chose que vous apprenez à faire. Avec le temps, l’expérience, l’écriture et la réécriture. Avec celui qui le lit, l’autre le lit, celui d’au-delà.

À ce stade, l’équipe de la série doit former une sorte de famille avec un traitement très quotidien. Comment séparez-vous l’amitié du travail quand vous devez essayer de rester sérieux et concentré? Est-il facile de se distancier des relations humaines lors de la réalisation d’une fiction qui n’a peut-être rien à voir avec ces liens personnels?

Juan: Eh bien, les relations humaines peuvent aussi être sérieuses. Ce n’est pas parce que nous sommes amis que nous sommes toujours en train de déconner. Ça aussi (rires).

Cela signifie que dans le cas d’une comédie, il est encore trop tentant de se laisser emporter par cette complicité qui vous unit et d’être inconsciemment à la recherche permanente de cette bande dessinée. Il y a des comédies qui semblent rouler pour soi plutôt que pour le spectateur.

Juan: Une autre des particularités de cette série est que nous l’écrivons pour Javier et Malena. Ils sont depuis le début. Nous ne l’avons pas créé, puis nous les avons appelés pour voir ce qu’ils en pensaient. Nous l’écrivons pour eux. Les personnages sont adaptés à leur personne. Ils ont été très complices depuis le début et nous sommes tous les quatre à la même longueur d’onde que nous trouvons drôle ou crédible pour chaque personnage, et presque pour chaque situation. Donc, il y a peu de négociations là-bas. C’est un processus très fluide, voire parfois mécanique. Je ne me souviens pas de nombreux cas où nous étions en désaccord avec quelque chose. En fin de compte, ou les acteurs font l’acte de foi, qui est généralement le plus courant (rires), qu’en fin de compte ils disent “bien, d’accord” et ils le font … parce que nous sommes très prudents. Bien que nous vous demandions quelque chose que vous ne comprenez pas ou avec ce que vous ne recevez pas, si cela ne fonctionne vraiment pas, nous l’acceptons et en assemblage, nous essayons de le corriger. L’inverse peut également se produire, pour qu’ils proposent des choses que nous n’avons pas vues au début. Mais il est vrai que filmer le rire est une tentation. Javi est une machine pour voir les opportunités de créer, de faire rire ou autre. Et c’est très bien car cela vous rend très vivant, dans le processus et dans le script. Mais il a aussi son danger car vous êtes trop haut.

Vous êtes tous les deux revenus au cinéma récemment. Comment se fait-il d’avoir ré-réalisé un film après avoir fait la série?

Álvaro: Le cinéma et la télévision sont de plus en plus similaires. La vérité. Je n’ai pas remarqué … la différence est que dans un film, vous couvrez un seul script et une seule histoire, puis vous vous concentrez davantage sur cela et vous vous dispersez moins. Vous obtenez plus au point. Mais l’équipement et la mécanique de tir sont similaires.

Juan: Et plus sur une série comme celle-ci, qui est tournée comme un film. Il s’agit d’un tournage de huit semaines tourné par lieux, comme un film. Un film dure deux heures de tirage, et la série dure environ deux heures et demie, soit environ deux heures et 45 minutes mais en morceaux. C’est un peu plus, et ça serre un peu plus parce que tout va un peu plus vite, mais ça y ressemble. En fait, Álvaro a réalisé son film presque avec l’équipe de la série (rires).

Álvaro: Avec de nombreux membres de l’équipe de la série, oui. Et parfois, j’ai appelé le film une série et j’ai appelé la série un film, pour que vous puissiez vous faire une idée (rires). En fait, il se passe beaucoup de choses, l’une est souvent confondue avec l’autre.

Par le public ou au sein de l’industrie elle-même?

Juan: Je crois que dans l’industrie elle-même. Fermer les gens qui savent parfaitement que vous faites une série mais vous demandent comment était le film. Mais il est vrai qu’il existe de nombreuses similitudes. Et que faire un film devient de plus en plus difficile. C’est de plus en plus héroïque. Aujourd’hui, c’est presque quelque chose à contre-courant.

Sur la base de ce dernier, aujourd’hui quand vous pensez à un nouveau projet, le développez-vous en fonction de ce qui sort, si c’est une série c’est une série et si c’est un film un film, ou pensez au préalable au format et alors vous vous y adaptez?

Álvaro: Avec le peu que j’y ai pensé, j’ai réalisé que presque n’importe quelle idée peut être une série ou un film. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas, mais je ne sais vraiment pas quel exemple mettre de quelque chose qui ne peut être qu’une série ou vice versa. Je pense que cela a plus à voir avec les opportunités offertes par l’industrie. Autrement dit, à quel point vous avez de creux dans l’industrie ou où elle peut prospérer.

‘Shame’ était l’une des premières séries originales de Movistar +, je pense que je me souviens que la deuxième a été publiée bien que ce soit la première qui a été filmée comme vous me l’aviez dit à l’époque. Maintenant, c’est aussi la première qui ouvre une troisième saison, et vous avez laissé entendre que la 4e saison bien qu’elle ne soit pas approuvée, si elle est sur la table …

Álvaro: Eh bien, la quatrième n’est pas … la vérité est que … la troisième pour nous est si ronde, c’est … très … presque comme un résumé des deux premières saisons. Tout se ferme beaucoup par rapport aux saisons précédentes. Je veux dire, c’est une bonne finale de série pour en rester là. Ce serait une bonne fin, je veux dire. Nous avons des idées pour un quatrième, ce synopsis que nous vous avons dit. Mais il n’est ni écrit, ni développé. Et je pense que cela aura plus à voir avec les décisions qui ne sont pas entre nos mains, qui sont plus de l’entreprise. De Movistar +.

En ce sens, vous sentez-vous responsable d’être l’une des principales séries de Movistar +? Une pression supplémentaire? Ou vous êtes-vous déjà libéré de tout cela?

Álvaro: Non. La vérité est que non, non.

Juan: Mec, c’est vrai que la première saison était quelque chose qui avait été déposé beaucoup de temps, beaucoup d’efforts et beaucoup de confiance de Movistar +. A cette époque, si vous vous sentiez une forte responsabilité. Mais c’était rapide, car en plus maintenant avec ce type de plates-formes de streaming, il est sorti soudainement et les données volent, il était rapide que la première soit comme une photo. Ce sentiment d’incertitude s’est produit très rapidement.

Depuis lors, lors du lancement de la première saison, maintenant avec celle de la troisième saison, avez-vous remarqué un changement dans la façon de procéder par rapport à ce qui serait la «fabrique de fiction» de Movistar +, maintenant qu’après deux ou trois ans ce modèle de production est déjà consolidé au sein de l’entreprise?

Juan: Nous ne pouvons que vous parler de la partie développement, puis en ce qui concerne la production, nous n’entrons pas dans le quotidien et nous ne savons pas. Notre sentiment est que depuis que la série a bien fonctionné depuis la première saison, nous avons eu une grande confiance et un grand soutien de Movistar +. À la fois la série et l’équipe. Avec nous, il y a toujours eu un dialogue fluide, tout a semblé très facile. Pour nous, c’était presque comme un travail de rêve. Bien sûr, il y avait des notes à lire ou des rencontres avec les personnes qui paient pour la série. Mais ça a été comme très fluide depuis le début. Ils partagent le développement de chaque série, et chaque série est portée par un groupe spécifique de personnes. Et bien qu’il y ait eu des changements dans les équipes, nous avons toujours eu les mêmes interlocuteurs. Tout a toujours été très opérationnel.

Lorsque nous avons parlé à Saint-Sébastien il y a quelques années, vous avez mentionné des séries comme «Larry David» ou «The Office» comme d’excellentes références. Ces références ont-elles changé maintenant? Avez-vous enrichi ces références avec des séries plus actuelles au cours des dernières années?

Álvaro: Oui, oui. Ils s’enrichissent, bien sûr. De nouvelles références telles que «Catastrophe» ou «Barry» ont été intégrées. Vous continuez à regarder des séries et gardez à l’esprit que nous avons parlé de ce que c’était il y a dix ans lorsque nous avons conçu «Shame». Voyez si des séries ont été publiées depuis.

Juan: Bien que plus que de nouvelles références, je dirais que nous sommes très consommateurs de télévision. Et nous sommes très conscients de ce qui se fait et vous voulez que votre série joue dans la même ligue. Et puis il y a des productions que vous aimez beaucoup chaque année. Mais je ne pense pas que nous travaillions en pensant “nous allons faire ça parce que j’ai aimé ça”, non. C’est vrai qu’on a beaucoup aimé ‘Barry’, mais je ne dirais pas que c’est une référence de la troisième saison. Comme référence de la nouvelle saison, nous pouvons parler des frères Coen. De “l’intrigue Coen”. Oui, eh bien, non. Nous sommes conscients de beaucoup d’offres, de beaucoup de compétition, mais aussi que nous voulons jouer dans cette ligue. Que le spectateur qui voit beaucoup de bonnes séries voit aussi la nôtre.

