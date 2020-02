Nous parlons avec Javier Gutirrez et Malena Alterio, protagonistes de «Vergenza»

Ce vendredi 14 février, troisième saison de «Vergenza», Movistar + série originale créée par lvaro Fernndez-Armero et Juan Cavestany en collaboration avec Apache Films dont la distribution est dirigée par Javier Gutirrez et Malena Alterio.

Six nouveaux épisodes dans lesquels Jess devient célèbre dans toute l’Espagne en raison d’une erreur avec son fils adoptif Yusuf au milieu d’un match de basket. C’était une question de temps. Un grand événement qui le placera comme “l’homme le plus détesté d’Espagne” … qui fera inévitablement de lui une honte nationale (même pour James Rhodes).

Cependant, ce n’est que le début de la saison pour un meilleur serveur des trois, et pour placer ses protagonistes dans des situations encore plus extrêmes. À son tour, c’est aussi le déclencheur du développement d’une intrigue plus complexe que lors des deux saisons précédentes qui flirtait ouvertement avec le thriller et l’intrigue.

Une nouvelle saison dans laquelle la série évolue vers quelque chose de plus relativement raffiné, où sans jamais perdre ce sourire cruel mais sans cœur nous proposons un mystère juteux: pourquoi la police interroge tous les personnages un par un Protagonistes? Qu’est-ce qui a mené à tout … ça?

«Vergenza» se consolide dans cette troisième saison comme un grand plaisir pour rien de coupable. L’une des meilleures comédies télévisées espagnoles d’aujourd’hui qui ajoute à son irrésistible sens de l’humour un argument qui nous gardera dans l’attente jusqu’à une fin qui … enfin, cela nous laisse vouloir une quatrième saison que nous espérons ne pas tarder à venir .

À l’occasion de la première de cette troisième saison, nous avons eu l’occasion de parler à la fois avec ses protagonistes et (encore) avec ses créateurs. Puis la première de ces deux interviews, réalisée en décembre dernier auprès de Javier Gutirrez et Malena Alterio.

Commençons, je ne sais pas, pour quelque chose qui ne vous a pas été demandé sur la série. Ce que vous souhaitez commenter.

– Malena Alterio: J’ai hâte de la voir, ce que je n’ai pas vu la troisième saison. Vous avez vu tous ceux qui nous interviewent, vous jouez avec avantage.

Eh bien, vous l’avez tourné …

– Malena: Mais ce n’est pas pareil. On tourne des scènes lâches, ici et là, avant et après. Ensuite, plusieurs fois, vous êtes surpris, pour de bon dans ce cas. Mais ce n’est pas du tout la même chose que je vis dans ma micro-tête, dans mon micro-monde, dans ma micro scène comme pour voir le tout.

Aimez-vous vous voir à l’écran plus tard?

– Malena: Parfois, parfois (re). La première fois, je souffre toujours un peu. Je pense toujours que j’aurais pu faire mieux. La deuxième fois, je l’aime plus. Et j’aime me voir. Et puis si deux ou trois ans passent, je l’aime encore plus. Au fur et à mesure que je m’améliore avec le temps (rires).

– Javier Gutirrez: Eh bien, c’est difficile de se voir. Être surexposé sur un écran. Et plus quand … j’ai un très mauvais moment dans les premières de films. À la télévision, vous pouvez l’arrêter, arrêter de la regarder. Mais quand vous êtes à la première d’un film auquel vous n’avez pas participé, c’est compliqué. Il y a quelque chose que les gens ne savent pas, c’est que la plupart des acteurs sont très timides. Il semble que nous soyons très sortants, mais ce n’est généralement pas le cas, au contraire.

– Malena: Je pense que pour combattre notre timidité, nous devenons acteurs, pour la surmonter.

Et est-ce plus difficile de vous voir dans une série comme «Vergenza», dans laquelle vous vous moquez souvent de vous?

– Malena: Plus j’ai honte de Javi et moi, plus j’aime ça. Voilà ce que c’est, un peu.

Parfois, vous êtes réfléchi, comme si vous vous voyiez et pas les personnages?

– Malena: Non. Parce que nous jouons des personnages. C’est ton boulot. Nous ressentons plus de honte lorsque nous pensons l’avoir épluché ou que nous n’avons pas été à la hauteur de la situation. Ah si j’ai honte de mourir. Sinon, non.

– Javier: Je pense qu’il y a tellement de personnages comme Jess, qu’il y en a beaucoup là-bas, que la série est toujours le reflet de notre pays, l’espagnol moyen ne l’aime pas ou pas, que même si nous pouvons avoir des choses sur Jess et Nuria I Je vois encore des personnages. Très bien armé, très bien construit. Je pense que non seulement nos personnages, je pense que la série en général, tout ce qui compte et les personnages satellites autour de notre mariage sont très bien travaillés. Et j’ai du mal à croire que nous sommes eux, à ne pas le voir comme une fiction même si elle a beaucoup de vérité.

La vérité est que les personnages sont très humains. Ils ne sont pas mauvais, il n’y a pas de mal en eux. Vous pouvez même dire que ce sont des cadeaux malheureux que l’art.

– Javier: Oui, c’est facile de sympathiser avec eux et de se sentir désolé. Pour moi, Jess semble être un pauvre diable. Ce ne sont pas du tout des méchants, encore moins des gens qui ont tendance à faire des erreurs.

En ce sens, la série pourrait être un drame, mais elle est racontée comme s’il s’agissait d’une comédie. Autrement dit, l’histoire qu’il raconte est en fait assez dramatique mais le ton est toujours comique.

– Javier: Gardez à l’esprit que sur le papier, le synopsis pourrait être qu’il s’agit d’un mariage millénaire qui essaie de survivre, qui essaie d’avoir des enfants et ne peut pas; qui sont un couple socialement exclu, qui n’a même pas la sympathie de leur propre famille. Autrement dit, nous parlons d’un drame, presque une tragédie. Et au moins en l’interprétant, je le vis de cette façon. J’essaie de ne rien accorder à la comédie. Je pense que nous serions perdus si nous travaillions sur ces personnages et la série depuis la comédie.

Où est ce point où le drame est drôle et cesse d’être un drame?

– Javier: C’est très espagnol. Riez d’un autre, le voisin, les malheurs des autres.

– Malena: En plus, la comédie est dramatique. Je veux dire, quand on prend la comédie plus au sérieux, c’est quand c’est généralement plus amusant. Quand plus fonctionne. Vous riez parce que vous le voyez de l’extérieur, ce n’est pas à l’intérieur. Ou parce que c’est arrivé ou parce que ça n’est pas arrivé. Ou il identifie ou se sent au-dessus de la situation. Mais parce qu’au fond c’est dramatique. La comédie est dramatique, elle n’a de sens que dans une série.

Est-ce pour cela que vous pensez que vous aimez regarder les gens souffrir autant à l’écran? Après tout, la plupart des comédies sont basées sur la baise de leurs protagonistes. Pourquoi à l’écran est si drôle pour nous ce qui, alors, dans la vraie vie peut avoir peu ou pas de grâce?

– Malena: Eh bien, cela dépend de la façon dont vous prenez votre vie (rires). Lorsque vous voyez quelque chose, vous voulez que quelque chose vous provoque. Ou l’émotion, ou la tendresse. Faites preuve d’empathie avec le personnage, sinon vous ne regarderez pas une série. Normalement, on dit quelque chose pour que quelque chose se produise, pour provoquer une réaction du spectateur. Si ce ne sera pas un coude, non?

Comment est-ce de travailler avec deux personnages qui ont été écrits pour vous?

– Malena: Eh bien, c’était l’étreinte. Nous étions présents depuis le début. Mais ensuite, ils se sont développés un peu parmi tous à partir de ce que j’ai vu. Ce que chacun a apporté sur qui ils sont, ce que les auteurs ont imaginé sur les situations ou où allait l’histoire. Peut-être que l’on se sent plus à l’aise, plus soutenu ou que l’on connaît mieux le chemin. Mais je travaille grosso modo comme s’il n’avait pas été écrit pour moi.

– Javier: Mais il est vrai qu’eux, Juan (Cavestany) et lvaro (Fernndez Armero), écrivent en sachant que nous allons faire ce saut sans filet. Qui nous connaît. Avec d’autres réalisateurs, je n’oserai pas arriver là où je suis arrivée avec Jess. Mais je sais que je suis bien accompagné sur le voyage. On est également conscient de ses limites, mais quand il est si bien écrit, si bien armé et que l’on se sent bien dirigé et pleinement soutenu, c’est toujours plus simple. Ils nous connaissent parfaitement et ils savent comment tendre la corde, comment nous encourager. Malena et moi avons travaillé avec eux, nous avons fait du théâtre, du cinéma. Autrement dit, nous avons un bagage pendant des années qu’au moment de la rédaction, lorsque nous réalisons, nous nous sentons confiants et nous laissons aller. Tout est plus simple et plus naturel. Ça vient un peu seul.

Comment savez-vous ce qu’un groupe d’amis pourrait passer avec un groupe de professionnels de la télévision?

– Javier: Gardez à l’esprit qu’un tournage peut durer plusieurs mois, cinq ou six. L’équipe de tournage devient comme votre famille. Vous finissez par voir plus d’une équipe de tournage que votre propre famille ou vos amis, comme cela m’arrive. En ce sens, vous ne pouvez pas discerner une chose de l’autre. Et des liens émotionnels très puissants et puissants se créent. Évidemment, je différencie que c’est un travail professionnel, pour lequel je suis payé et avec lequel je remplis le frigo, et qu’alors il aura une transcendance dans ma vie, et cela ne veut pas dire que je ne l’apprécie pas tous les matins quand J’arrive au tournage et je m’amuse à travailler, surtout si je le fais avec des gens proches.

Avez-vous eu des problèmes avec une scène particulière? Avec quelques détails, en tant que personne ou acteur, vous avez trouvé particulièrement inconfortable de tourner “Vergenza”?

– Javier: Eh bien, la série est très audacieuse et étant que c’est vraiment ce que vous recherchez, que le public ressent de la honte et du plaisir avec l’embarras et avec ce qui arrive à ces personnages, je pense que si nous sentons vraiment , ce sera comme un raccourci pour aller plus loin.

– Malena: Non. Il y a des abats quand il s’agit de poser des scènes. On va avec ses affaires dans sa tête et ensuite elles posent différemment, mais cela fait partie du processus. Ce n’est pas que vous disiez que je ne fais pas ça ou que j’arrête de le faire, non, c’est plus à cause de l’approche ou de la façon de le faire. Essayez de tirer le meilleur parti. Proposer. Bien que Juan et Alvaro le disent clairement et comme s’ils le font bien, j’obéis généralement sans plus (rires).

En ce qui concerne les autres rôles que vous avez joué dans d’autres séries télévisées, qu’est-ce qui différenciera «Vergenza» d’eux?

– Javier: Le monde de la télévision a tellement changé … en fait, ‘Vergenza’ en est un exemple clair, il y a dix ans, elle était stockée dans un tiroir et personne n’ose la produire. C’était un projet qui semblait condamné à mourir et soudainement Movistar + arrive et ose. Tout a changé, et à une vitesse énorme. Évidemment, la façon de faire de la télévision a également changé. «Los Serrano» sans aller plus loin n’a rien à voir avec ce qui se fait aujourd’hui. La société a été transformée et on ne peut pas y rester. Il faut aller plus loin. Et «Vergenza» est une série dans ce sens moderne, risquée, transgressive et très redevable à l’époque où nous vivons.

Depuis que vous avez tourné le pilote original, comment avez-vous changé en tant qu’acteurs et en tant que personnes?

– Malena: Buf, ça fait une dizaine d’années. Dix ans vont très loin. Une locomotive nous a déjà dépassé (rires).

Pensez-vous que l’expérience a amélioré la série par rapport à ce qu’elle aurait été il y a dix ans?

– Malena: Tout s’additionne, non? Plus vous vivez, plus vous êtes préparé. Bien sûr, nous ne sommes pas les mêmes qu’à l’époque.

– Javier: Aime, le chagrin, la perte … les enfants. Tout cela vous transforme. Il fait un sac à dos duquel on ne peut pas glisser. En tant qu’acteur, les expériences personnelles vous rendent plus intéressant. Le passage de la vie, les rides. Votre corps, votre visage, votre voix se transforme. Tout cela fait partie de notre métier et c’est aussi merveilleux. Un acteur n’est pas le même à 30 ans qu’à 70 ans. Et ah de celui qui n’est pas un meilleur acteur à 70 ans qu’à 30. Il a un problème très grave.

Par Juan Pairet Iglesias



Cliquez ici pour accéder à la page officielle de la série.