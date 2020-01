Nous vous présentons le guerrier le plus féroce du Mandalorien

Le guerrier le plus féroce du Mandalorien n’est ni Mando ni Cara. Avis de spoilers du chapitre 8, “Redemption”

Inspiré des westerns classiques, Le Mandalorien Disney + présente de nombreux renégats et anti-héros, et aucun d’entre eux n’est plus capable dans la série que la poignée de Mandaloriens de Nevarro. Aucun ne semble jusqu’ici le plus apte à gérer l’hostilité de l’Empire et le désert impitoyable que la main qui guide les Mandaloriens, l’Armurier, qui, à la fin de la saison, s’est avéré être le meilleur des meilleurs.

La série met en évidence les compétences légendaires des Mandaloriens, non seulement en montrant leur réputation, mais en la mettant en évidence tout au long de la série. Ils sont bien entraînés, ils sont capables de manipuler tous les types d’armes, ils sont équipés d’armures beskar, de blasters, de fusils, de lance-flammes et de jetpacks. Pas étonnant que cette race de guerriers vienne rivaliser avec les plus grands guerriers de la galaxie, y compris les chevaliers de l’Ordre Jedi.

Avec tout cela à l’esprit, le fait que les Mandaloriens qui se cachaient sous la ville de Nevarro prêtaient attention et respectaient l’Armurier devrait déjà en dire long sur leur rôle. Dans une société guerrière comme le Mandalorien, cela peut prendre beaucoup de temps pour obtenir le respect de vos camarades.

Le public peut voir pourquoi dans l’épisode 8, “Redemption”, qui présentait l’un des meilleurs moments de l’armurier de la série jusqu’à présent. Ayant récupéré et fondu l’armure des Mandaloriens tombés, il attendit patiemment à son poste dans l’enclave que les soldats impériaux arrivent. Avec rien de plus que ses outils de forge, l’armurier a combattu et éliminé toute une escouade de soldats d’assaut armés de blasters en moins d’une minute. Pas de lance-flammes, pas de blasters, pas de couteaux. Seulement avec ses outils.

Ses compétences de combat font d’elle une adversaire redoutable, mais dans cette galaxie, comme le montre l’Armurier, les compétences de combat ne vous prendront que dans une certaine mesure.

Le premier épisode de The Mandalorian a établi que les guerriers se tournent vers elle pour plus que de l’équipement et des armures, ils se tournent vers elle pour obtenir des conseils. Dans “The Sin”, les spectateurs ont pu voir, tout comme elle a trempé l’acier, ainsi que tempéré les tempéraments vengeurs des guerriers mandaloriens avec des paroles de sagesse sur la lâcheté, l’honneur et le véritable ennemi.

À la fin de la saison, il a révélé qu’il était au courant de l’Ordre Jedi oublié et de son histoire avec ceux qui marchent sur la route de Mandalore. Il n’en savait peut-être pas beaucoup plus sur Baby Yoda (qui, pour être honnête, personne ne le sait), mais il en savait assez pour faire la lumière sur la prochaine mission de Din Djarin. Sans ses conseils, il y a de fortes chances que Mando ne sache pas vers qui se tourner pour demander de l’aide à l’Enfant, car, comme beaucoup d’autres après l’émergence de l’Empire, il ignorait la Force, les Jedi ou même les fait qu’ils avaient été ennemis.

Avec sa sagesse incomparable et ses compétences de combat, elle a constamment démontré sa maîtrise du mode de vie de son peuple. Chasseuse et proie, attendue comme Mandalorienne, elle était calme et sereine, n’hésitait jamais et se consacrait à garantir la survie de son enclave.

Il existe une grande variété de chasseurs de primes et de soldats entraînés qui apparaissent tout au long de la série, mais l’armurier est sans égal. Elle reste un personnage mystérieux, mais nous en avons vu assez pour savoir exactement pourquoi les guerriers forgés dans les incendies de la route de Mandalore pourraient faire face à ceux qui s’étaient entraînés dans les voies de la Force, et pourquoi celui choisi pour diriger L’enclave s’occupait également de l’armure. Qui de mieux pour forger des armures et des armures mandaloriennes que quelqu’un qui a de l’expérience, qui comprend parfaitement son importance pour la culture mandalorienne dans cette galaxie hostile?

