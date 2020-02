Nouveau film “Star Wars” en développement avec le réalisateur de “Sleight”, le scénariste de “Luke Cage” – Blackfilm

Variety rapporte que Lucasfilm développe un nouveau long métrage «Star Wars» avec le scénariste-réalisateur «Sleight» J.D. Dillard et écrivain “Luke Cage” Matt Owens.

Le projet en est encore à ses débuts, et tous les autres détails – personnages, emplacement, période dans la galaxie créative «Star Wars» – restent un mystère. Cela inclut si Dillard dirigerait le film, ou si le projet serait présenté en première au cinéma ou sur Disney Plus.

Cependant, si le projet devait obtenir le feu vert, ce serait la première fois que des cinéastes noirs dirigeraient des forces créatives derrière un film en direct “Star Wars”. Disney / Lucasfilm a refusé de commenter.

Selon le THR, Dillard a fait des vagues avec Sleight de 2016, un thriller de genre qui a été bien accueilli lors de ses débuts à Sundance et repris par Focus. Son dernier film était Sweetheart, un thriller d’horreur avec Kiersey Clemons, et il a récemment dirigé un épisode d’Utopia, la série créée par Gillian Flynn créée sur Amazon. Dillard a déjà une certaine expérience de Star Wars, car il a travaillé en tant que producteur sur The Force Awakens en 2015 et joué un stormtrooper dans Rise of Skywalker.