Nouveau look de Wonder Woman en armure dorée

Le magazine EMPIRE révèle deux superbes couvertures mettant en vedette Wonder Woman 1984 en tant que protagoniste et montre une nouvelle image de Diana Prince dans son armure dorée

Wonder Woman 1984 a récemment été retardée par Warner Bros, mais la campagne de marketing se poursuit de manière indépendante. Maintenant, nous avons deux superbes couvertures Empire Magazine qui mettent en valeur la nouvelle armure de Diana Prince.

Warner Bros.a annoncé que le film Wonder Woman de 1984 retardait sa première en août de cette année, et maintenant nous attendons l’adaptation de DC Comics de Patty Jenkins pour atteindre cet objectif. COVID-19 a semé le chaos à Hollywood et rien ne garantit que les théâtres seront ouverts jusqu’à l’automne.

Alors que la nouvelle de la date de sortie a été annoncée récemment, certains éléments de la campagne de marketing de la suite Wonder Woman se poursuivent. Cela comprend l’apparence du magazine, et le guerrier de Gal Gadot, Amazon, recevra une attention particulière dans un prochain numéro d’Empire Magazine.

Comme vous pouvez le voir, la première couverture montre Diana Prince dans l’armure Golden Eagle, qui a été fortement utilisée dans la campagne de marketing Wonder Woman 1984 depuis le début. Le second, quant à lui, est une photo du super-héros inspiré des années 80 avec une version légèrement plus colorée de sa tenue habituelle.

Warner Bros a insisté sur le fait que Wonder Woman 1984 sortira dans les salles et ils n’envisagent pas une première numérique directe, mais il sera intéressant de voir si cela change, surtout si un autre retard est nécessaire. Cependant, sur la base de ce que Disney a fait, mais il semble plus probable que la première de la suite durera jusqu’en 2021 avant que cela ne se produise.

Découvrez ces nouvelles couvertures de magazine ci-dessous:

