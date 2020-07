Nouveau regard sur Jeffrey Dean Morgan en tant que Batman dans Flashpoint

Il y a quelques semaines, la rumeur a couru que Jeffrey Dean Morgan Il était en pourparlers pour devenir Batman dans une version cinématographique de Flashpoint contenue dans The Flash d’Andy Muschietti. Bien que nous ne sachions pas si sa signature sera une réalité, les fans ont déjà commencé leur imagination et donc un nouveau fan art de l’acteur tel que Dark Knight circule déjà.

La pièce a été réalisée par l’artiste George Evangelista, qui nous présente le vengeur Thomas Wayne vêtu d’un joli costume Batman aux tons gris et foncés. Sans aucun doute, une image trop réaliste qui pourrait bien faire partie du matériel officiel du film.

«Finir un autre morceau de DC. Cette fois avec Thomas Wayne.

Au début de 2020, Andy Muschietti a déclaré que le film Flash explorera les événements Flashpoint, mais pas de la manière attendue. Si l’idée de l’art se concrétisait, ce serait la deuxième fois que nous verrions l’acteur de The Walking Dead et Watchmen (2009) dans l’univers cinématographique de DC, puisqu’il avait déjà fait une apparition minimale comme Thomas Wayne dans Batman v Superman (2016).

Flashpoint correspond à une série limitée de bandes dessinées publiées par DC Comics en 2011. L’imprimé présente Barry Allen (deuxième Flash), qui est pris dans une réalité alternative, où les choses sont totalement différentes de ce que nous connaissons. Parmi les événements perturbés, nous découvrons que la mère de Barry est vivante, il n’a aucun pouvoir, il n’a jamais rencontré Iris West et la Ligue de justice n’existe pas. Ils existent réellement, mais pas en tant que groupe de héros. D’une part, les Atlantes et les Amazones sont en guerre; Aquaman a inondé l’Europe, tandis que Wonder Woman a conquis l’Angleterre. Superman / Kal-El est victime d’expériences gouvernementales, tandis que Batman n’est pas Bruce Wayne, mais son père Thomas Wayne, qui devient un produit mortel et violent de Bat Man du meurtre de son fils. De même, nous avons découvert que dans cet univers alternatif, le Joker est incarné par une version féminine: Martha Wayne.

Flashpoint n’a eu qu’une seule adaptation de film d’animation intitulée Justice League: The Flashpoint Paradox qui a été publiée par Warner Animation en 2013. À la télévision, la troisième saison de The Flash a également abordé cet univers alternatif.

Le Flash a une première prévue pour le prochain 2 juin 2022.

batman Jeffrey Dean Morgan

Brenda Medel J’aime les films, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil ou je ne dors pas.