Nouveau Teaser, Featurette For A Quiet Place Part II Online

Un nouveau teaser et une featurette pour A Quiet Place Part II ont révélé quelques nouvelles séquences de la prochaine suite d’horreur. Paramount Pictures a publié les deux vidéos, qui montrent un peu du film à venir et disent aux fans ce qu’ils doivent savoir avant de commencer le film. Vous pouvez les voir ci-dessous.

Le nouveau film est à nouveau écrit et réalisé par John Krasinski et met en vedette Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cillian Murphy et Djimon Hounsou; il sort le 20 mars.

Après les événements meurtriers à la maison, A Quiet Place: Part II trouve la famille Abbott (Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) qui a maintenant besoin de faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’elle continue sa survie au combat en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils réalisent rapidement que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.