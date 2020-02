Nouveau Teaser, Featurette Preview Le retour de la mi-saison de Walking Dead

AMC ramène The Walking Dead dans quelques semaines, et un nouveau teaser et une vidéo en coulisse prévisualisent ce qui va arriver. Vous pouvez voir les vidéos ci-dessous pour la moitié arrière de la saison 10, qui revient le 27 février sur la chaîne câblée avec “Squeeze”.

Le synopsis de la saison 10 est le suivant:

The Walking Dead revient pour découvrir que notre groupe de survivants est pris au piège. Certains dans les confins d’une grotte remplie de marcheurs, tandis que d’autres sont pris dans une spirale de suspicion et de chagrin. Le tout orchestré par Alpha, qui continue de prouver que les Whisperers sont toujours à l’affût, et une longueur d’avance sur les communautés. Ce qui inclut la nouvelle menace potentiellement mortelle d’avoir ajouté Negan à leurs rangs.

À travers ce conflit et tout ce qu’ils ont perdu, certains gardent espoir, en particulier Eugene, qui pense que la voix mystérieuse avec laquelle il a parlé à la radio peut conduire à une nouvelle croissance de leur monde.

Mais avec la guerre Whisperer sur eux, les communautés collectives doivent se rassembler et éventuellement sacrifier tout ce qu’elles ont pour trouver un moyen de faire taire les Whispers une fois pour toutes. Sinon, Alpha s’assurera qu’ils feront face à un certain destin.