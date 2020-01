Nouveau trailer de & # 039; Black Widow & # 039;!

Marvel Studios a publié un nouvel aperçu de ‘Black Widow‘, spin-off du personnage incarné par Scarlett Johansson dont la première arrivera le 30 avril. Parmi les choses qui ressortent de la nouvelle vidéo, nous voyons le méchant Taskmaster, un mercenaire embauché comme instructeur de formation par plusieurs organisations criminelles.

Le film se concentre sur le personnage joué par Johansson dans The Avengers, Natasha Romanoff (The Black Widow), une espionne et une meurtrière qui a grandi en étant formée par le KGB avant de se libérer de ses griffes et de devenir un agent du SHIELD et Avenger. Le film devrait se développer après les événements de “Captain America: Civil War”, mais avant “Avengers: Infinity War”.

Marvel Studios a engagé la réalisatrice australienne Cate Shortland pour réaliser ce film qui a été tourné à Londres. Nous parlons d’un scénariste et réalisateur de films et de télévision, dont les trois longs métrages à ce jour sont la romance avec Sam Worthington, “ Somersault ”, le drame historique de 2012, “ Lore ” et le thriller psychologique de l’année dernière, “ Berlin Syndrome ‘, avec Teresa Palmer.

Le film mettra également en vedette David Harbour comme Alexei (alias The Red Guardian), Florence Pugh comme Yelena Belova, Rachel Weisz comme Melina, O-T Fagbenle comme Mason et Ray Winstone. Jac Schaeffer a écrit le scénario de ce nouvel épisode de l’univers du film Marvel.