Nouveau trailer pour ‘Bloodshot’, action et science-fiction avec Vin Diesel

Sony Pictures a publié une nouvelle bande-annonce internationaleInjecté de sang‘, adaptation de la bande dessinée Valiant Comics créée en 1992 par Kevin Van Hook, Don Perlin et Bob Layton. Avec Vin Diesel, l’avance montre les super soldats technologiquement améliorés par le Dr. Emil Harting, rôle joué par Guy Pearce.

Basé sur les cms les plus vendus, Diesel est entré dans la peau de Ray Garrison, un soldat récemment tombé au combat et ramené à la vie par la société RST sous le nom de sper humain Bloodshot. Avec un bras de nanotechnologie dans ses veines et une force imparable, plus puissante que jamais et capable de s’auto-guérir instantanément. Mais pour contrôler son corps, l’entreprise a pris le contrôle de son esprit et de ses souvenirs. Ray ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l’est pas – mais sa mission est de le découvrir.

Réalisé par Dave Wilson, le casting est complété par Toby Kebbell, Sam Heughan, Eiza Gonzalez, Talulah Riley, Johannes Haukur Johannesson, Lamorne Morris, Guy Pearcey Alex Hernandez. Pour sa part, l’écrivain nominé aux Oscars Eric Heisserer («Arrivée») a écrit le scénario du film.

Diesel retrouve le producteur Neal H. Moritz, avec qui il a déjà collaboré à la fois dans la franchise «Fast & Furious» et dans le premier opus de «xXx». En outre, les crédits de Moritz incluent des films tels que «Infiltré en classe» et «Je suis une légende». Sa première le 13 mars 2020.

