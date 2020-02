Nouveau trailer pour ‘Radioactive’, biopic de Marie Curie avec Rosamund Pike

StudioCanal a lancé une nouvelle avancée officielle de ‘Radioactif‘, drame biographique réalisé par Marjane Satrapi (‘ The Voices ‘) et mettant en vedette Rosamund Pike (‘ Lost ‘) en tant que scientifique renommée Marie Curie, qui a fait des changements importants dans le monde grâce à ses brillantes découvertes. Curie a été la première femme de l’histoire à recevoir un prix Nobel, comptant à son actif le développement de la théorie de la radioactivité et la découverte de deux éléments: le polonium et la radio.

Des années 1870 à l’ère moderne, le film est un voyage à travers l’héritage durable de la physique et de la chimie polono-française Marie Curie: ses relations passionnées, les avancées scientifiques et les conséquences qu’elles ont eues pour elle et pour l’humanité. Après avoir épousé le scientifique Pierre Curie, le couple a changé la science à jamais en découvrant la radioactivité. Des découvertes qui ont changé le monde et qui ont supposé le prix Nobel pour ces génies.

Aux côtés de Pike dans le rôle de Marie Curie, le film met en vedette Sam Riley («Malfica») dans le rôle de Pierre Curie et Anya Taylor-Joy («Emma») dans le rôle d’Irene Curie. Avec eux, Cara Bossom, Aneurin Barnard, Simon Russell Beale, Tim Woodward, Jonathan Aris, Mirjam Novak et Michael Gould.

Basé sur le roman du même nom de Lauren Redniss, le film est réalisé par Satrapi à partir d’un scénario écrit par Jack Thorne. D’autre part, Tim Bevan, Eric Fellner et Paul Webster sont les producteurs de cette coproduction de Working Title Films et StudioCanal en association avec Shoebox Films.

Le film a été présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto 2019 et devrait sortir en salles au Royaume-Uni le 20 mars.

