Nouveau trailer pour ‘The Hunt’, l’expérience ultime de la chasse humaine

Universal Pictures a publié un nouveau trailer officiel et une affiche de ‘La chasse‘, thriller d’horreur se déroulant dans l’Amérique moderne qui a été réalisé par Craig Zobel à partir d’un scénario écrit à quatre mains par Nick Cuse et Damon Lindelof.

Tous les trois s’étaient déjà entendus sur trois des épisodes les mieux notés de «Les restes»: ‘Lens’ (2×06) et ‘International Assassin’ (2×08) de la deuxième saison, et ‘L’homme le plus puissant du monde (et son frère jumeau identique)’ (3×07) de la troisième.

Le film commence avec douze étrangers se réveillant dans la clairière d’une forêt. Ils ne savent pas où ils se trouvent ni comment ils y sont arrivés. Ils ne savent pas non plus qu’ils ont été choisis pour quelque chose de très spécifique: être chassé. Mais l’une des victimes présumées, Crystal, connaît mieux le jeu des chasseurs qu’eux-mêmes … et compte s’entretenir face à face avec la mystérieuse femme qui a imaginé ce jeu macabre.

Betty Gilpin, Hilary Swank, Ike Barinholtz, Amy Madigan, Glenn Howerton, Macon Blair, Justin Hartley et Emma Roberts dirigent le casting de cette production White Rabbit Productions et Blumhouse Productions qui sortira enfin en salles aux États-Unis le 13 mars. et le 24 avril aux Espagnols, au lieu de celui initialement annoncé le 27 septembre dernier.

