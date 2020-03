Nouveau trailer pour ‘True History of the Kelly Gang’

Go IFC Films, nous avons eu accès à la nouvelle bande-annonce de ‘Véritable histoire du Kelly Gang‘, un film basé sur des événements réels et centré sur le légendaire hors-la-loi australien Ned Kelly, qui a déjà été joué par Heath Ledger et Mick Jagger. Le dernier à assumer le rôle est George MacKay, accompagné d’un casting solide composé de Russell Crowe, Thomasin McKenzie, Essie Davies, Nicholas Hoult et Charlie Hunnam.

Situé dans les années 1870, au large des terres vides de l’Australie coloniale, où les Anglais règnent avec une poigne de fer et les Irlandais perdurent, Ned Kelly découvre qu’elle vient d’une lignée de rebelles irlandais appelés les Fils de Sieve, une armée intransigeante de Des bandits immortalisés pour avoir terrorisé leurs oppresseurs en Irlande. Nourri par le bandit notoire Harry Power (Crowe) et alimenté par l’arrestation injuste de sa mère, Ned Kelly recrute un groupe de guerriers féroces pour planifier l’une des attaques d’anarchie et de rébellion les plus audacieuses que le pays ait jamais vues.

Réalisé par Justin Kurzel (‘Assassin’s Creed’) à partir d’un scénario de Shaun Grant, le film adapte un roman de Peter Carey et a “frappé” des salles aux États-Unis le 24 avril. En Espagne je le ferai (ou pas) le 17 juillet.

