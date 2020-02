Nouveaux conseils et astuces sur la fonction d’assistance multiple

Comme la saison 3 de Dragon Ball FighterZ approches Arc System Works a révélé l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité de gameplay massive. Le mastodonte du jeu de combat a fourni à la communauté une variété de titres intéressants, uniques et compétitifs. De Guilty Gear à Dragon Ball FighterZ Arc System Works a prouvé à maintes reprises qu’ils sont l’un des meilleurs pour créer des jeux de combat incroyables. Le succès de FighterZ est enraciné dans son accessibilité, sa franchise, sa profondeur compétitive, sa vitesse incroyable et sa bande-son inductive. À mesure que la mise en œuvre de la saison 3 approche, il est important que la communauté examine les changements massifs et l’introduction de nouvelles aides pour chaque personnage.

Connexes: Dragon Ball FighterZ: Guide du débutant

Les jeux de combat par équipe sont connus pour posséder un sens de la créativité lors du développement d’une équipe. FighterZ a franchi une étape dans cette direction créative grâce à l’implémentation de la variété Assist, qui sera bientôt publiée. S’inspirant de certains des plus grands jeux de combat de tous les temps dans Marvel Vs Capcom 2 et 3, plusieurs passes sont exactement ce dont FighterZ a besoin pour secouer la scène compétitive. Ce guide fournira aux joueurs un examen préliminaire des implications de ce changement. Discuter des utilisations des personnages, des différents types d’assistance et de la façon dont cela affecte les joueurs avancés et les nouveaux joueurs dans leur ensemble.

Choix de personnages dans Dragon Ball FighterZ

Depuis la première sortie du jeu, la différence entre les niveaux supérieurs et les niveaux inférieurs a été extrêmement explicite. Des personnages comme Super Saiyan Goku et Vegeta se sont retrouvés dans l’échelon supérieur des personnages grâce à l’utilité de leurs seules aides. La réalité est que la majorité des personnages de niveau intermédiaire à faible sont injouables dans un rôle intermédiaire ou d’ancrage en raison de l’inutilité objective de leurs passes décisives. Ce changement qui sera bientôt publié pour chaque personnage va certainement bousculer un peu le choix des personnages.

Quiconque a suffisamment joué à FighterZ sait que Beam aide à diriger le spectacle. Leur utilité est ancrée dans leur haute possibilité de combo, leur excellent contrôle d’écran et leur utilité dans les situations de pression. Certains très bons personnages ont été négligés en raison de l’absence d’une telle assistance dans leur arsenal. Avec l’introduction de nouvelles passes décisives, des personnages comme Trunks et Krillin se retrouveront un peu plus dans la méta.

Trunks étant un personnage incroyablement solide par lui-même, dont l’assistance était décente mais pas géniale, a été équipé d’une assistance de faisceau convoitée grâce à son mouvement spécial Masenko. Cela incitera les joueurs à ajouter le personnage à leurs équipes et à réaliser la puissance du Saiyan qui voyage dans le temps. Ce n’est qu’un exemple des implications potentielles de bouleversement du sol de l’ajout de ces nouvelles aides dans le jeu.

Ces nouvelles passes peuvent se livrer à une plus grande variété de choix de personnages sur la scène en ligne et compétitive. Permettre à certains des personnages les plus forts du jeu qui étaient limités en raison de leur faible assistance de prendre la place centrale et de voir certains jouer dans la communauté.

Diverses aides dans Dragon Ball FighterZ

La bande-annonce de gameplay de la saison 3 de FighterZ a illustré un nouveau type d’assistance à l’intérieur du jeu. Bien que les informations sur le type d’assistance soient rares, elles sont démontrées par un flash doré lorsque le personnage est invoqué. Présentation d’un nouveau type d’assistance à la méta.

Quelle que soit l’implication du gameplay de ces passes décisives, la réalité est qu’Arc System fournit à sa communauté une variété de nouveaux types de passes décisives. Parallèlement peut-être à l’ajout du nombre minuscule d’autres archétypes d’assistance. Cependant, ces nouvelles passes d’or fonctionnent, il est clair qu’elles fournissent un nouveau type d’utilité au jeu. En tant que scène grâce à l’assistance dorée de Cell étant son attaque parfaite et Base Vegetas étant son combo automatique, Arc System Works fournit un nouvel ajout intéressant à la distribution.

Ces nouvelles passes peuvent potentiellement être de puissantes passes défensives, un archétype qui a été cruellement sous-estimé. Ou ce pourrait être simplement une nouvelle façon de jouer neutre dans le combattant basé sur des balises. Quelle que soit la façon dont les nouvelles aides fonctionnent, il est clair que le système insuffle une nouvelle vie à la méta. Fournir une variété plus polyvalente de façons de constituer des équipes à partir de la grande distribution fournie.

Il est essentiel qu’à mesure que les joueurs entrent dans cette nouvelle saison, ils essaient de recommencer à zéro en ce qui concerne la façon dont ils pensent que les aides fonctionnent. Ces types de mouvements nouvellement introduits changeront la méta d’une manière presque imprévisible, n’étant plus dominés par les mêmes types d’assistance. Il y aura une quantité incroyable de place pour l’expérimentation et un esprit ouvert est indispensable pour réussir cette nouvelle saison.

Le moment idéal pour entrer dans Dragon Ball FighterZ

Il est sûr de dire que la saison 3 de FighterZ est essentiellement une suite du célèbre jeu de combat. L’ampleur des nouveaux changements de système, des personnages et des changements d’équilibre supposés font de cette nouvelle saison un endroit parfait pour apprendre à jouer au jeu.

Comme mentionné précédemment, les joueurs devront certainement changer la façon d’examiner comment créer des équipes dans cette méta immergée. Ce sera métaphoriquement “même les terrains de jeu” pour les nouveaux joueurs essayant de rivaliser avec la base de joueurs établie. Il n’y a pas de meilleur moment pour apprendre que lorsque la leçon a été modifiée, la saison 3 fournira une chance de réapprendre et d’apprendre à jouer au combattant pour les anciens et les nouveaux joueurs.

La saison 3 est également la première saison où jouer “qui vous aimez” sera aussi précieux que jouer les personnages de haut niveau. Certes, il y aura des “gagnants et des perdants” mais la réalité est que chaque personnage aura au moins une sorte d’utilité. Cela permettra aux joueurs de s’exprimer d’une manière qui faisait malheureusement défaut dans les versions précédentes du jeu. Et pour les fans de la franchise ou tout simplement les aspirants joueurs de jeux de combat, c’est une excellente nouvelle. Comme il favorise un sentiment d’identité individuelle qui peut faire défaut dans les titres de jeux de combat modernes.

Plus: La bande-annonce de la saison 3 de Dragon Ball FighterZ révèle deux nouveaux personnages

Dragon Ball FighterZ est disponible sur PS4, PC, Xbox One et Nintendo Switch.

Accueil Pokemon: Comment lier votre compte Nintendo