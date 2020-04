Nouveaux emojis de soins sur Facebook et comment les obtenir

Facebook est toujours l’un des réseaux sociaux les plus populaires et celui avec le plus d’utilisateurs participant. Avec l’éloignement social, beaucoup de gens peuvent se sentir plus proches les uns des autres à travers des publications, des messages et surtout, je les aime et les réactions que nous pouvons donner à un ami pour lui rappeler que nous sommes toujours là malgré la distance.

Désormais, Facebook nous offrira une démonstration de soutien et de présence, car la société ajouterait deux nouvelles réactions de “soins” dans les applications Facebook et Messenger. Le premier serait un visage emoji qui serrait un cœur et l’autre serait un cœur qui bat. Ceux-ci apparaîtront avec les autres goûts, le cœur de base et les émojis de rire, de surprise, de tristesse et de colère.

Cela a été annoncé par Alexandru Voica, responsable des communications technologiques pour Facebook en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, sur son compte Twitter:

Messenger lance une réaction cardiaque palpitante aujourd’hui afin que les gens puissent montrer plus d’amour et de soins à leurs amis et à leur famille. Pour mettre à jour la réaction, vous pouvez appuyer et maintenir la réaction cardiaque pour voir la nouvelle. Pour le modifier à nouveau, appuyez et maintenez à nouveau la nouvelle réaction. pic.twitter.com/PufyOsm7zU – Alexandru Voica (@alexvoica) 17 avril 2020

«Sur Facebook, nous lancerons une septième réaction avec les six existantes. La nouvelle réaction “care” commencera à être déployée la semaine prochaine dans le monde entier et peut être utilisée pour réagir aux publications, commentaires, images, vidéos ou autres contenus dans l’application et sur Facebook.com. Messenger lance une réaction cardiaque palpitante afin que les gens puissent montrer plus d’amour et de soins à leurs amis et à leur famille. Pour mettre à jour la réaction, vous pouvez appuyer et maintenir la réaction cardiaque pour voir la nouvelle. Pour le modifier à nouveau, appuyez et maintenez à nouveau la nouvelle réaction.

Ces nouvelles réactions s’ajoutent à l’autre initiative de Facebook face à la quarantaine liée aux coronavirus: Messenger Room. Cette nouvelle fonctionnalité est un dérivé de Messenger, l’application de messagerie. Avec cela, Messenger permettra désormais des appels vidéo avec plusieurs personnes d’une manière très similaire à Zoom.

Quelqu’un peut-il déjà utiliser ces nouvelles réactions sur ses comptes Facebook et Messenger?