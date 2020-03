Nouvel écran d’accueil de l’application mobile de Spotify expliqué

Spotify est actuellement en train de lancer une mise à jour qui changera l’apparence de l’écran d’accueil sur les appareils mobiles. Voici ce que vous devez savoir sur la refonte récente de l’application Spotify.

Spotify est facilement l’un des services de streaming de musique les plus populaires, et une partie de son attrait réside dans la large disponibilité du service sur différents appareils et plates-formes. Presque où que vous soyez, Spotify aussi, et avec l’écran d’accueil étant l’emplacement central de ces applications (et l’endroit où la plupart des utilisateurs vont probablement atterrir), Spotify cherche maintenant à enrichir l’expérience en offrant une page de destination personnalisée.

Le service de streaming musical a annoncé les changements aujourd’hui dans une nouvelle publication de blog, tout en expliquant que le nouvel écran d’accueil est conçu pour être le «lieu de rendez-vous ultime». La mise à jour semble s’appliquer à tous les appareils mobiles de manière assez égale, étant donné qu’elle se déploie à la fois sur Android et iOS, ainsi que sur les téléphones et les tablettes. Bien que la mise à jour commence maintenant à être déployée, cela peut prendre un certain temps avant qu’elle ne soit mise en ligne pour tous les utilisateurs, partout. Cependant, vous assurer que la dernière version de l’application est installée est un bon point de départ.

Voici les principales modifications apportées à la nouvelle maison Spotify

Spotify positionne le nouveau look et le design comme une page de destination plus personnalisée, et en conséquence, une nouvelle section dédiée a été ajoutée en haut de l’écran d’accueil. Ici, les utilisateurs trouveront des liens rapides vers certains des contenus auxquels ils accèdent le plus souvent, notamment des raccourcis vers des albums, des podcasts et des listes de lecture. Cependant, cette section n’est pas statique mais changera en fonction de l’heure de la journée, car Spotify essaiera d’exploiter ce qu’il sait de votre horaire quotidien et de mettre en évidence le contenu qu’il pense que vous recherchez le plus à cette heure précise. Par exemple, si vous écoutez toujours le même album sur le chemin du travail ou à la maison, alors vous devriez probablement vous attendre à ce qu’un lien vers cet album apparaisse à ces moments, mais pas nécessairement à d’autres moments de la journée.

Sous cette section personnalisée, Spotify affichera une section «faite pour vous». Différent de la section précédente, celui-ci se concentre plus fortement sur ce que Spotify pense que vous pourriez aimer. En d’autres termes, il s’agit d’une section découverte qui présentera des recommandations personnelles basées sur vos habitudes d’écoute. Il reste à voir si cela est également fortement influencé par ce qui se trouve dans la section supérieure, bien que cela soit possible. Enfin, ne soyez pas surpris si l’application vous accueille avec un message “Bonjour”, “Bonjour” ou “Bonsoir”, car cela est également ajouté avec la nouvelle mise à jour. Ce dernier n’est qu’un autre exemple du nouveau look et de la nouvelle conception qui se concentre non seulement sur ce que vous écoutez généralement, mais aussi lorsque vous écoutez généralement via l’application Spotify.

