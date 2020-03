Nouvelle affiche de ‘Spiral: From The Book Of Saw’ avec Chris Rock – Blackfilm

Lionsgate a publié une nouvelle affiche pour le redémarrage de Saw Spirale: du livre de la scie, avec Chris Rock comme un flic enquêtant sur un cas étrange.

Cet épisode particulier de la franchise d’horreur de longue date provient d’une histoire de Chris Rock, qui co-jouera avec Samuel L. Jackson. Rock incarne un détective de la police enquêtant sur une série de crimes grizzlis, Jackson jouant son père. Ils sont rejoints dans le film par Max Minghella qui incarne William Schenk, partenaire de Rock et Marisol Nichols en tant que capitaine Angie Garza, le patron de Rock.

Le film 9th Saw offrira aux fans du monde entier un nouveau niveau amplifié de pièges sournoisement perfides, des indices intelligents et le suspense de pointe qu’ils attendent de l’une des franchises d’horreur les plus terrifiantes du monde.

Le film sera produit par des producteurs de longue date de Saw Mark Burg et Oren Koules – qui sont de nouveau de retour pour accompagner cette réimagination, qui sera dirigée par Darren Lynn Bousman, qui a dirigé trois des films les plus réussis de la franchise Saw. Le scénario est basé sur une histoire conçue par Rock et écrite par Pete Goldfinger et Josh Stolberg (Jigsaw). Le film sera produit par Chris Rock, le producteur exécutif de longue date de Saw Daniel Heffner et les créateurs originaux de Saw, James Wan et Leigh Whannell.

Spiral: From the Book of Saw est prévu dans les salles le 15 mai.

La