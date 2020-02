Nouvelle affiche et date de sortie révélées pour la troisième saison de Castlevania

Netflix a dévoilé une nouvelle affiche et la date de sortie de la troisième saison de Castlevania. Netflix a révélé l’affiche mardi et, avec elle, a annoncé que le spectacle reviendrait pour sa troisième édition le 5 mars.

La série de style anime est basée sur la franchise de jeux vidéo et est décrite comme suit:

«Inspiré par la série de jeux vidéo classique, Castlevania est un fantasme médiéval sombre suivant le dernier membre survivant du clan disgracié de Belmont, essayant de sauver l’Europe de l’Est de l’extinction par Vlad Dracula Tepe lui-même. La série animée est de Frederator Studios, un Wow! Unlimited Media Company, écrit par l’auteur à succès et icône de la bande dessinée Warren Ellis et exécutif produit par Warren Ellis, Kevin Kolde, Fred Seibert et Adi Shankar. “

. @ Castlevania est de retour le 5 mars, et il y a plus de mystère, de meurtre, de chaos et de vampires que jamais. #Castlevania pic.twitter.com/9se4mRR2K8

– NX (@NXOnNetflix) 4 février 2020