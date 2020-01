Nouvelle bande-annonce de Bloodshot avec beaucoup d’action pour donner à Vin Diesel un look

vin Diesel est immense dans la nouvelle bande-annonce de Bloodshot, le film d’action et de science-fiction qui adaptera la célèbre bande dessinée.

Sony Pictures a jeté une nouvelle bande-annonce de Bloodshot et nous pouvons voir vin Diesel avec l’apparence classique du personnage de bande dessinée, ce qui n’était pas arrivé dans l’aperçu précédent.

Si vous avez le succès escompté, vous allez sûrement lancer une nouvelle franchise puisqu'il s'agit d'une adaptation d'une bande dessinée super commerciale. Aussi à vin Diesel il aime toujours répéter ses meilleurs personnages, car bientôt nous le verrons dans Fast and Furious 9 et 10, xXx 4 et prévoit un nouveau film intitulé Furya où il redonnera vie à Riddick.

Voici la bande-annonce de Bloodshot:

Qu’en penses-tu? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Synopsis du film:

Après que sa femme et lui ont été tués, la marine Ray garnison (Vin Diesel) est ressuscité par une équipe secrète de scientifiques. Amélioré avec la nanotechnologie, il devient une machine à tuer biotechnologique surhumaine. Lorsque Ray s’entraîne pour la première fois avec d’autres super soldats, il ne se souvient de rien de sa vie précédente. Mais quand ses souvenirs reviennent, l’homme qui l’a tué et sa femme lui reviennent également à l’esprit. Il quitte donc le lieu de la vengeance, pour découvrir que le complot a plus qu’il ne le pensait à l’origine.

Bloodshot est réalisé par le débutant Dave Wilson et a un casting dirigé par Vin Diesel comme Ray Garrison, Sam Heughan comme Jimmy Dalton, Toby Kebbell comme Ax et ils sont également Eiza Gonzalez, Guy Pearce, Talulah Riley, Lamorne Morris, Jóhannes Haukur Jóhannesson et Alex Hernandez.

Bloodshot sortira le 13 mars 2020. Tu veux la voir? Ce sera sans aucun doute un excellent mélange d’action et de science-fiction qui plaira aux fans de l’acteur Vin Diesel.

