Nouvelle bande-annonce et affiche du film d’animation Pixar «Soul» avec Jamie Foxx et Tina Fey – Blackfilm

Disney • Pixar a publié une nouvelle bande-annonce, une affiche et des images pour Âme, le long métrage d’animation avec le gagnant d’un Oscar Jamie Foxx (Ray) et vainqueur du Golden Globe Tina Fey.

Le slogan officiel de Soul se lit comme suit: «Vous êtes-vous déjà demandé d’où venaient votre passion, vos rêves et vos intérêts? Qu’est-ce qui fait de vous… VOUS? ” Le film vous emmènera dans un voyage des rues de New York aux royaumes cosmiques pour découvrir les réponses aux questions les plus importantes de la vie.

L’âme imagine que chaque personne sur terre est préinstallée avec une âme formée et perfectionnée dans un royaume cosmique. Foxx joue Joe Gardner, un professeur de groupe de collège qui rêve de jouer au légendaire club de jazz de New York The Blue Note. Après la mauvaise étape dans une grille d’égout ouverte, Joe se remet dans sa forme d’âme dans l’autre royaume – avec un travail existentiel à faire avant de pouvoir atterrir son grand concert.

Le film présente également les voix de Phylicia Rashad, Ahmir Questlove Thompson et Daveed Diggs.

Réalisé par Pete Docter, deux fois lauréat d’un Oscar, co-réalisé par Kemp Powers et produit par Dana Murray, nominé aux Oscars, Disney et Pixar “Soul” sortira en salles le 19 juin 2020.

Nouvelle bande-annonce

