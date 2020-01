Nouvelle bande-annonce internationale pour Bloodshot avec Vin Diesel – Blackfilm

Sony Pictures a publié une nouvelle bande-annonce internationale pour Injecté de sang, L’adaptation très attendue du long métrage de la série de bandes dessinées nominée aux Eisner et Harvey Award mettant en vedette une superstar internationale vin Diesel (La franchise Fast & The Furious).

Créé par Kevin Van Hook, Don Perlin, et Bob Layton, Bloodshot raconte l’histoire d’un ancien soldat, Ray Garrison, tué et ramené à la vie grâce à des améliorations technologiques grâce à Rising Spirit Technologies, remplissant son corps de milliards de nanobots. Cela lui permet d’être le soldat parfait en guérissant des blessures, en changeant de forme et même en interagissant avec la technologie. Ray, alias Bloodshot, souffre d’une perte de mémoire totale et a du mal à se reconnecter avec qui il était tout en apprenant quelle sorte d’arme il est devenu, avec l’aide d’un groupe d’autres combattants augmentés appelés Chainsaw.

Le casting étoilé comprend Vin Diesel dans le rôle titre, Toby Kebbell (L’aube de la planète des singes), Sam Heughan (Outlander), Eiza Gonzalez (Baby Driver), Talulah Riley (Westworld), Johannes Haukur Johannesson (Jeu des trônes), Lamorne Morris (New Girl, Game Night), Guy Pearce (Prométhée) et Alex Hernandez (Irréel).

La fonctionnalité est dirigée par Dave Wilson, qui a travaillé avec le réalisateur de Deadpool Tim Miller aux studios Blur, réalisant des cinématiques pour les jeux vidéo, notamment Halo 2, Mass Effect 2 et BioShock Infinite. Écrivain nominé aux Oscars Eric Heisserer (Arrival, The Thing) a écrit le script du film, ainsi qu’une autre des fonctionnalités de Sony / Valiant, Harbinger.

Diesel sera réuni avec le producteur Neal Moritz, avec qui il a collaboré à la fois sur la franchise The Fast and Furious et sur le premier film xXx. Les autres crédits de Moritz incluent 21 Jump Street et I Am Legend, ainsi qu’un autre film de super-héros avec The Green Hornet.

Bloodshot ouvre en salles le 21 février 2020.

Bande-annonce internationale 2

