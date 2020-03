Nouvelle bande-annonce pour la tournée mondiale des Trolls avec les voix d’Anna Kendrick et Justin Timberlake – Blackfilm

Dreamworks a publié une nouvelle bande-annonce pour «Trolls World Tour» la nouvelle suite animée des «Trolls» de 2016.

Anna Kendrick et Justin Timberlake revenez dans une suite de stars du succès musical de DreamWorks Animation en 2016: Trolls World Tour. Dans une aventure qui les mènera bien au-delà de ce qu’ils ont connu auparavant, Poppy (Kendrick) et Branch (Timberlake) découvrent qu’ils ne sont qu’une des six tribus trolls différentes réparties sur six pays différents et consacrées à six types de musique différents: Funk, Country, Techno, Classique, Pop et Rock. Leur monde est sur le point de devenir beaucoup plus grand et beaucoup plus fort.

(de gauche à droite) – Poppy (Anna Kendrick) ne sait pas trop quoi penser de la reine Barb (Rachel Bloom), qui gouverne le pays du rock, dans Trolls World Tour, réalisé par Walt Dohrn.

Membre de la royauté du hard-rock, la reine Barb (Rachel Bloom), aidée par son père, le roi Thrash (Ozzy Osbourne), veut détruire tous les autres types de musique pour laisser le rock régner en maître. Avec le sort du monde en jeu, Poppy and Branch, ainsi que leurs amis – Biggie (James Corden), Chenille (Caroline Hjelt), Satin (Aino Jawo), Cooper (Ron Funches) et Guy Diamond (Kunal Nayyar) – a entrepris de visiter toutes les autres terres pour unifier les Trolls en harmonie contre Barb, qui cherche à les éclipser tous.

(à partir de la gauche) – Poppy (Anna Kendrick) découvre une carte contenant les allées et venues de tous les villages trolls du pays tandis qu’une branche très sceptique (Justin Timberlake) regarde dans Trolls World Tour, réalisé par Walt Dohrn.

Cast en tant que membres des différentes tribus musicales est l’un des groupes de talents musicaux les plus importants et les plus acclamés jamais réunis pour un film d’animation. Du pays de Funk sont Mary J. Blige, George Clinton et Anderson .Paak. Le pays représentant est Kelly Clarkson comme Delta Dawn, avec Sam Rockwell comme Hickory et Flula Borg comme Dickory. J. Balvin apporte Reggaeton, tandis que Ester Dean ajoute à la tribu Pop. Anthony Ramos apporte le rythme de la techno et Jamie Dornan couvre le jazz lisse. Chef d’orchestre et violoniste de renommée mondiale Gustavo Dudamel apparaît comme Trollzart et Charlyne Yi comme Pennywhistle du pays du classique. Et Kenan Thompson rap en tant que Troll hip-hop nouveau-né nommé Tiny Diamond.

(de gauche à droite) – Rencontrez le roi et la reine du funk: le roi Quincy (George Clinton) et la reine Essence (Mary J.Blige) dans Trolls World Tour, réalisé par Walt Dohrn.

Trolls World Tour est réalisé par Walt Dohrn, qui a été co-réalisateur de Trolls, et est produit par le producteur de retour Gina Shay. Le film est co-réalisé par David P. Smith et coproduit par Kelly Cooney Cilella, qui travaillèrent tous les deux sur les premiers Trolls. Trolls World Tour mettra également en vedette la musique originale de Justin Timberlake, qui a remporté une nomination aux Oscars® pour sa chanson pour les Trolls de 2016, “Can’t Stop the Feeling !,” et une partition de Theodore Shapiro (Ghostbusters de 2016, The Devil Wears Prada) .

La

Bande-annonce 2

La

Bande-annonce 3

(de gauche à droite) – Poppy (Anna Kendrick) ne sait pas trop quoi penser de la reine Barb (Rachel Bloom), qui gouverne le pays du rock, dans Trolls World Tour, réalisé par Walt Dohrn.

(à partir de la gauche) – Poppy (Anna Kendrick) découvre une carte contenant les allées et venues de tous les villages trolls du pays tandis qu’une branche très sceptique (Justin Timberlake) regarde dans Trolls World Tour, réalisé par Walt Dohrn.

(à partir de la gauche) – Rencontrez le roi et la reine du funk: le roi Quincy (George Clinton) et la reine Essence (Mary J.Blige) dans Trolls World Tour, réalisé par Walt Dohrn.

Trollzart (Gustavo Dudamel) dirige une symphonie de trolls classiques dans Trolls World Tour, dirigée par Walt Dohrn.

King Trollex (Anthony Ramos) est le DJ Master des Techno Trolls sous-marins de Trolls World Tour, réalisé par Walt Dohrn.

En tant que maire de Lonesome Flats, Delta Dawn (Kelly Clarkson, centre) est tout sourire au milieu d’une ville poussiéreuse et isolée dans Trolls World Tour, dirigée par Walt Dohrn.

(de gauche à droite) Guy Diamond (Kunal Nayyar) est le père de Tiny Diamond (Kenan Thompson) dans Trolls World Tour, réalisé par Walt Dohrn.