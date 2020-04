Nouvelle bande-annonce pour Snowpiecer de TNT avec Jennifer Connelly & Daveed Diggs – Blackfilm

TNT a sorti une nouvelle bande-annonce pour leur adaptation en série de Snowpiercer, qui est basé sur le gagnant d’un Oscar Bong Joon-HoFilm de 2013 du même nom. Actrice primée aux Oscars Jennifer Connelly, le thriller dystopique devrait faire ses débuts le dimanche 17 mai à 21h.

Situé plus de sept ans après que le monde est devenu un terrain vague gelé, Snowpiercer se concentre sur les restes de l’humanité qui habitent un train en mouvement perpétuel, avec 1001 voitures, qui fait le tour du globe. La guerre de classe, l’injustice sociale et la politique de survie se jouent dans cette adaptation télévisuelle fascinante basée sur la série de romans graphiques et le film du lauréat d’un Oscar Bong Joon Ho (Parasite). La série a été renouvelée pour une saison deux avant la diffusion de la saison un. La production de la première saison est terminée et celle de la deuxième saison est presque terminée.

La série met en vedette un oscarisé Jennifer Connelly, Lauréat du Tony Award Daveed Diggs, Nominé aux Emmy Awards Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lauréat d’un Tony Award et nominé aux Grammy Awards Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand et Jaylin Fletcher.

Snowpiercer est produit par Tomorrow Studios (une joint-venture entre Marty Adelstein et ITV Studios), avec CJ Entertainment, qui a produit le film original. La série est produite par les studios Tomorrow Studios Marty Adelstein et Becky Clements; showrunner Graeme Manson, qui a écrit le premier épisode; réalisateur James Hawes; Matthew O’Connor; Scott Derricksonet les producteurs du film original Bong Joon Ho, Miky Lee, Tae-sung Jeong, Park Chan-wook, Lee Tae-hun et Dooho Choi.

