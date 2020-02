«Juste avant le Christ» Il revient à Movistar + avec sa dernière saison le vendredi 13 mars. Cette comédie inclassable qui raconte les aventures d’un enfant de l’époque, déterminé à entrer dans l’histoire avec des honneurs qui ne correspondent pas à ses capacités.

Montero et Maidagn, connus pour la série ‘Cmera Caf’ ou le long métrage ‘Los del tnel’, sont les créateurs de cette comédie des Romains sans référents, une série Movistar + originale produite en collaboration avec La Terraza Films, qui aborde les stress classiques de la vie moderne juste avant le Christ.

Nacho Vigalondo (‘Colossal’, ‘Los cronocrmenes’) codirige avec Pepn Montero cette nouvelle saison, dans laquelle chacun d’entre eux dirigera trois épisodes.

Julin Lpez, Xos Tourin, Cecilia Freire, Priscilla Delgado, Eduardo Antua, Csar Sarachu, Anbal Gmez, Manolo Solo et Marta Fernndez Muro mènent une fois de plus un casting rejoint par le mythique Fernando Esteso et l’inclassable (comme la série) Ral Cimas , à la fois dans une collaboration spéciale amusante, tandis que l’humoriste Pepn Tre répète également dans son rôle le plus traître.

Dans la deuxième saison de «Juste avant le Christ», la vie devient encore plus compliquée pour Manio Sempronio. La guerre de Sécession, les meurtres, les enlèvements, la grippe -qui prend de l’ampleur cette année-, les Thraces, les Thraces, les Spas, les maris suspects, les bardes, un géant, un augur chocho, Marco Antonio – aussi un peu chocho-, Octavio, un Il ressemble donc à Hitler, aux extraterrestres … A lo.

Au final, les dieux devront mettre de l’ordre et Manio pourra régler ses comptes avec son passé et avec son père, “Le Magnifique”.

