Une nouvelle image de Bill & Ted Face the Music a été publiée et montre William «Bill» S. Preston Esq. (Alex Winter) et Theodore «Ted» Logan (Keanu Reeves) ont l’air vif dans des costumes colorés. Les enjeux sont plus importants que jamais pour les exploits de voyage dans le temps des meilleurs amis d’âge moyen alors qu’ils se lancent dans une nouvelle aventure pour rechercher la chanson qui mettra leur monde en ordre et apportera l’harmonie dans l’univers, aidée par leurs filles (joué de Samara Weaving et Brigette Lundy-Paine), un nouveau lot de personnages historiques et quelques légendes de la musique.

Le film devrait ouvrir le 21 août et est réalisé par Dean Parisot (Galaxy Quest), à partir d’un scénario de Chris Matheson et Ed Solomon (Excellente aventure de Bill et Ted, Bogus Journey de Bill et Ted).