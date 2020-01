nouvelle image de Harley Quinn et Black Mask

Oiseaux de proie Il continue de réchauffer les moteurs pour sa première le 7 février, et cette fois il a sorti une photo que ses fans ont adorée. C’est l’image d’une rencontre entre Harley quinn et Masque noir



Oiseaux de proie jouera le rôle principal de Margot Robbie et Ewan McGregor, qui se mettront dans la peau de Harley quinn et Masque noir. Récemment, une nouvelle image d’une prétendue rencontre entre les deux a été révélée où les choses ne semblent pas aller tout à fait bien.

Cette scène, nous avons déjà vu quelques fragments dans la bande-annonce de Oiseaux de proie. Dans cette situation, nous voyons le méchant Black Mask alias Roman Sionis, sa main droite Victor Zsasz et le reste de ses laquais interroger Harley Quinn dans sa boîte de nuit. Le personnage de Zsasz est joué par Chris Messina, et selon Margot Robbie, nous serons confrontés à un film qui est «plus élevé» que le Joker.

Dans cette nouvelle aventure intitulée Birds of Prey, Harley Quinn se sépare du Joker et rejoint d’autres femmes émancipées pour se battre: Dinah Lance alias Canaries noires (Jurnee Smollett-Bell), Helena Bertinelli alias Chasseresse (Mary Elizabeth Winstead) et Renée Montoya (Rosie Perez). Ces guerriers Gotham affronteront Black Mask et son gang criminel. Ce méchant a kidnappé une fille (Ella Jay Basco) et le groupe de méchants va la sauver.

Margot Robbie demande de l’aide à ses disciples

Juste avant de se préparer à assister au gala des Golden Globes, la protagoniste de Birds of Prey a partagé sur son Instagram une vidéo dans laquelle ils ont montré un album photo avec des ressources très personnelles de son enfance. L’actrice a eu ce beau geste pour montrer ce que son pays l’Australie représente pour elle.

«Je ne voulais pas vous montrer plus d’images de la dévastation.Je voulais que vous voyiez à quel point notre pays est beau et il est très blessé en ce moment, » Margot Robbie a déclaré dans la vidéo.

