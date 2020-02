Nouvelle image et synopsis de Falcon et The Winter Soldier en ligne

Une nouvelle image et un synopsis de The Falcon et The Winter Soldier sont en ligne après la première promotionnelle du Super Bowl hier soir. Sebastian Stan a partagé un alambic qui a été vu dans le spot du Super Bowl de Bucky et Sam Wilson dans un couloir avec un regard plutôt sérieux sur leurs visages; vous pouvez le voir ci-dessous.

Marvel Studios a également mis à jour le synopsis, que vous pouvez également voir ci-dessous et qui n’en révèle toujours pas trop:

Après les événements d’Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans The Falcon and The Winter de Marvel Studios Soldat. La toute nouvelle série est dirigée par Kari Skogland; Malcolm Spellman est l’auteur principal. Fait ses débuts sur Disney + cet automne.