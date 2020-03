Nouvelle photo de Genius: Aretha est publiée en tant que T.I., Antonique Smith, Tina Fears et Ethan Henry rejoignent le casting – Blackfilm

Sur ce qui aurait été le 78e anniversaire d’Aretha Franklin aujourd’hui, le 25 mars, Nat Geo a publié une nouvelle image de Génie: Aretha, le prochain épisode de l’anthologie populaire de Nat Geo d’Imagine Television et Fox 21 TV Studios qui met en vedette Cynthia Erivo comme la reine de l’âme.

La date limite signale également que T.I., Antonique Smith, Tina Fears et Ethan Henry ont été coulés dans des rôles récurrents. La plupart des castings ont eu lieu juste avant Genius: Aretha, comme toutes les autres séries télévisées et films en production, a fermé il y a une semaine et demie en raison de l’escalade de la crise sanitaire liée aux coronavirus.

T.I. jouera Ken Cunningham, un créateur de mode qui contacte Aretha pour investir dans son entreprise basée à Harlem. Entrepreneur autodidacte, également socialement conscient, avec une «entreprise qui favorise l’autodétermination», Ken est immédiatement intrigué par Aretha, stupéfait par son talent, et il ne faut pas trop de temps pour que les deux deviennent amants.

Smith jouera Barbara Franklin, l’épouse aimante, dévouée et toujours solidaire du pasteur CL Franklin. Femme de grande foi, engagée à être le type exemplaire de femme décrit dans la Bible, elle est en train de subir une révélation écrasante lorsqu’elle apprend la grande transgression de son mari.

Fears jouera Clara Ward, la principale interprète des Clara Ward Singers, un important groupe de Gospel, et elle parcourt le circuit de la renaissance avec CL Franklin, le père d’Aretha.

Ethan Henry est sur le point de devenir guest star en tant que MLK, Jr., qui était un mentoré de CL Franklin’s. Mais comme Aretha devient une chanteuse extrêmement célèbre et un partisan du Dr King, il trouve qu’elle est une associée plus utile que son père – et CL Franklin regrette d’avoir à prendre un siège arrière à Aretha.

Présentée comme la première série limitée scénarisée autorisée sur la vie de Franklin, Genius: Aretha était prévue pour une première au printemps sur les chaînes National Geographic dans 172 pays et 43 langues. À la lumière de la suspension de la production au cours de la pandémie de coronavirus, celle-ci sera reportée à une date ultérieure.

L’écrivain Suzan-Lori Parks est producteur exécutif et showrunner de Genius: Aretha, avec Clive Davis et Craig Kallman également producteur exécutif. Imagine s’associe au Warner Music Group pour la troisième saison, qui sera à nouveau produite par Grazer, Ron Howard. Les producteurs exécutifs de retour incluent également Ken Biller, Gigi Pritzker et Rachel Shane des MWM Studios et Sam Sokolow. Diana Son rejoint en tant que producteur exécutif.