Nouvelle scène Matrix 4 avec NEO et Trinity filtrés sur une moto

Le film Matrice 4 est en plein tournage et nous pouvons voir comment il y aura une scène avec NEO et Trinity sur une moto

Si récemment nous pouvions voir une scène d’un sauter dans un immeuble, ont maintenant divulgué des images de NEO et Trinity à moto Matrice 4. La vidéo de l’ensemble de San Francisco rassemble Carrie-Anne Moss et Keanu Reeves pour la première fois en 17 ans. Ce qui est sûr d’être une excellente nouvelle pour les fans de la saga de science-fiction qui a eu tant d’impact au début du 21e siècle.

Le plus drôle, c’est que Warner Bros. il semble qu’il suit la même stratégie de promotion qu’avec le Joker. Depuis ce film est sorti beaucoup d’informations sur le tournage et n’a été contrôlé à aucun moment. Tout Internet était rempli d’images de Joaquin Phoenix sans que les responsables ne se soucient de rien.

Ici, nous quittons la scène filtrée de Matrix 4 avec Neo et Trinity:

Le court clip montre un NEO barbu aux cheveux longs monté à l’arrière de la moto Trinity qui porte son look habituel. Tout est connecté à un véhicule avec une plate-forme basse qui permet à l’équipe de tournage de filmer des scènes plus facilement.

De quoi parlera le film?

Dirigée par Lana Wachowski À partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Aleksandar Hemon et David Mitchel, le film met également en vedette Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Neil Patrick Harris et Jessica Henwick. Jada Pinkett, qui a joué Niobe dans la trilogie originale reviendra à la franchise aux côtés de Carrie-Anne Moss et Keanu Reeves.

Il est intéressant de voir comment les images semblent suggérer que Trinity agit en tant que mentor de NEO, remplaçant Morpheus dans le rôle. Un autre détail important est que Trinity utilise une légère variation dans son aspect caractéristique du cuir noir, mais Keanu Reeves a plus en commun avec John Wick que son apparence dans la trilogie originale. Le film aura donc de nombreux secrets à dévoiler.

Matrix 4 arrive en salles le 21 mai 2021, le jour même où John Wick est censé arriver: Chapitre 4. Les fans de l’acteur devront donc choisir le film à regarder.

