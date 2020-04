Nouvelle série de bandes dessinées WATCHMEN confirmée par Tom King? | .

Le secret de la prochaine mission DC de l’écrivain Tom King pourrait enfin être terminé, maintenant qu’il semble avoir presque confirmé une nouvelle Watchmen la série arrive. Et même si les fans ne savent pas quand l’histoire arrivera, ils savent avec qui il s’est associé pour en faire une réalité.

Ce n’est peut-être pas la première fois que certains lecteurs ont entendu parler d’une nouvelle série Watchmen, après que des détails sur le nouveau projet ont émergé pour la première fois en novembre, lorsque King a partagé de manière cryptique une photo des bandes dessinées de Watchmen comme “recherche d’une chose”. Certains ont émis l’hypothèse que ce ne serait pas exactement ce qu’il semblait, avec Doomsday Clock fusionnant l’univers Watchmen avec celui de King’s Batman, Mister Miracle et Adam Strange. Mais les fans étaient uniformément mystifiés lorsque King a partagé une image de Watchmen’s Rorschach avec une femme inconnue sur les réseaux sociaux, avant de la supprimer rapidement. Heureusement, King a finalement montré un véritable aperçu de sa nouvelle histoire … liée à la série originale Watchmen de manière intrigante.

En relation: L’horloge du jour du Jugement se termine par une scie tournante que personne ne vient

La dernière révélation, comme les précédentes, vient directement de King. Et tandis que l’image elle-même nécessitera un travail de détective, la description donnée de la série en question surprendra certainement les fans. Apparemment, King n’a pas seulement travaillé sur “une maxi série incroyablement ambitieuse qui n’a même pas encore été annoncée”, mais a révélé via Twitter qu’il avait presque fini d’écrire le tout. Regarde:

Comme l’a souligné CBR, l’art présenté dans le tweet semble être l’œuvre de Jorge Fornés, qui a fait équipe avec King dans le passé pour son travail sur la principale série Batman de DC. La photo semble non descriptive dans un premier temps, suivant un homme et une femme (séparément?) Prenant un ascenseur vers une pièce étiquetée 15A. Mais quand un fan aux yeux d’aigle a remarqué que la peinture dans l’entrée du bâtiment est une recréation de la même peinture accrochée dans la base arctique d’Ozymandias – comme on le voit dans les Watchmen originaux d’Alan Moore et Dave Gibbons – King a répondu simplement, mais probablement pas convaincant , affirmant n’avoir “aucune idée de ce dont vous parlez”.

La nouvelle série ne serait pas la première fois que King plongeait dans l’univers des Watchmen. Il a déjà utilisé des parties de l’univers pour son crossover Batman / The Flash “The Button”, où le crossover avait le docteur Manhattan tuant le Reverse Flash Eobard Thawne. Ce n’est pas non plus la première fois que DC revisite l’univers de Watchmen, ayant déjà publié la préquelle Before Watchmen et la suite la plus récente de Doomsday Clock. Il n’y a toujours pas de détails confirmés sur ce que ce projet impliquera, au-delà de l’implication de King et Fornés. Au moins maintenant Watchmen les fans savent exactement ce qu’ils doivent attendre, car l’histoire elle-même reste un mystère … pour l’instant.

Suivant: Watchmen de HBO: les plus grands changements dans la fin du livre

Source: Tom King (1,2)