Nouvelle spirale: du livre de Saw Stills en ligne

Nous ne savons pas quand Spiral: From the Book of Saw sortira grâce au nouveau coronavirus, mais nous jetons un œil à de nouvelles images fixes du film. Lionsgate a publié quatre nouvelles images du prochain film d’horreur, que vous pouvez consulter ci-dessous. Le film met en vedette Chris Rock, Max Minghella, Marisol Nichols et Samuel L. Jackson. Basé sur une histoire de Rock et réalisé par Darren Lynn Bousman, le film devait sortir le 15 mai mais a été retardé la semaine dernière en raison de la pandémie. Le synopsis se lit comme suit:

Un cerveau sadique déchaîne une forme de justice tordue dans Spiral, le nouveau chapitre terrifiant du livre de SAW. Travaillant dans l’ombre d’un vétéran de la police estimé (Samuel L. Jackson), l’inspecteur détective Ezekiel «Zeke» Banks (Chris Rock) et son partenaire recrue (Max Minghella) se chargent d’une enquête macabre sur des meurtres qui rappellent étrangement les meurtres de la ville. horrible passé. Pris au piège sans le savoir dans un mystère qui s’approfondit, Zeke se retrouve au centre du jeu morbide du tueur.