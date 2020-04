Nouvelles dates de sortie pour Doctor Strange 2, Thor 4 et Spider-Man 3

En raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), de nombreux films continuent de déplacer leurs dates de sortie, les derniers en date étant le Dr Strange 2, Thor 4, Spider-Man 3 et Spider-Man: Un nouvel univers 2

Docteur Strange et le multivers de la folie, le troisième film de Spider-man avec Tom Holland et la suite de Spider-Man: un nouvel univers ont été retardés. Cependant, Thor: Amour et tonnerre Il arrivera un peu plus tôt que prévu.

Comme l’a signalé Deadline, Spider-man 3 Il a changé sa date de sortie du 16 juillet 2021 au 5 novembre 2021. Spider-Man: un nouvel univers 2 il a chuté du 8 avril 2022 au 7 octobre 2022. Fait intéressant, cette décision place le troisième film Spider-Man d’UCM dans l’espace occupé à l’origine par Docteur Strange et le multivers de la folie. Cependant, la suite de Sam Raimi est maintenant reportée au 25 mars 2022. Les retards ne sont peut-être pas énormes, mais ils poussent la suite de Doctor Strange à 2022 au lieu de 2021. Quant à Thor: Amour et tonnerre, la suite du réalisateur Thor: Rangarok réalisé par Taika Waititi arrivera maintenant le 11 février 2022, une semaine avant sa date de sortie prévue le 18 février.

Benedict Cumberbatch qui a fait sa marque à l’UCM sur Doctor Strange 2016, est également apparu sur Thor: Ragnarok et il a joué un rôle crucial à la fois Avengers: Infinity War comme dans Avengers: Fin de partie. Thor de Chris Hemsworth reste la pierre angulaire de la franchise la plus rentable au monde et est l’un des rares Avengers originaux qui est toujours en mesure de faire partie de l’équipe dans un monde de fin de partie ultérieur. Spider-Man a un passé compliqué avec Disney grâce à un conflit de droits avec Sony, mais de toute façon, Tom Holland est prêt à reprendre son rôle, ayant déjà joué dans Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming, Spider -Man: Loin de chez soi, Avengers: Infinity War et Endgame.

Spider-Man: un nouvel univers 2 Sony Pictures Animation est peut-être le mouton noir de la famille, car Marvel Studios n’y est pas impliqué, mais avec le film d’animation qui a finalement donné à Miles Morales son temps sur grand écran, le film 2018 a été un succès à part entière et a reçu le feu vert pour une suite. Tous ces films étaient à leurs débuts, et avec la fermeture des productions à Hollywood par le COVID-19, ils ne seront pas les seuls titres à déplacer leurs dates, et même que les mouvements dans les films de dates déjà déplacés sont à nouveau annoncés.