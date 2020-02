Nouvelles de Sundance 2020: Amazon Studios reprend «Sylvie’s Love» d’Eugene Ashe avec Tessa Thompson – Blackfilm

Variety rapporte que «Sylvie’s Love», scénariste-réalisatrice Eugene AsheLe drame de l’époque sur une romance entre un aspirant producteur de télévision et un saxophoniste talentueux, a été vendu aux studios Amazon du festival du film de Sundance de cette année. Les stars du cinéma Tessa Thompson et Nnamdi Asomugha. La vente, négociée par Endeavour Content au nom des cinéastes, s’est conclue dans la fourchette haute à sept chiffres, ont ajouté les initiés.

Écrit et réalisé par Eugene Ashe, le casting comprend Tessa Thompson, Nnamdi Asomugha, Ryan Michelle Bathe, Regé-Jean Page, Eva Longoria, Aja Naomi King, Wendi McLendon-Covey, Jemima Kirke, Alano Miller, MC Lyte, Tone Bell, Erica Gimpel, John Magaro, et Lance Redick.

Se déroulant dans les années 50 et 60 à New York, l’histoire suit l’aspirante productrice de télévision Sylvie (Thompson) alors qu’elle rencontre l’aspirant saxophoniste Robert (Asomugha) lorsqu’il prend un emploi au magasin de disques de son père à Harlem. Après une romance estivale qui touche à sa fin, les deux se reconnectent fatalement plusieurs années plus tard et constatent que leurs sentiments l’un pour l’autre n’ont jamais disparu.

PARK CITY, UTAH – 27 JANVIER: (L-R) Eugene Ashe, Tessa Thompson et Nnamdi Asomugha assistent à l’after party de «Sylvie’s Love» à Acura Festival Village le 27 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Kovac / . pour Acura)

«Ils ne les font plus comme ça, innocents et évadés et nettoyés de tout contact avec la vraie vie sale. Mais ensuite, étant donné la mauvaise histoire de la représentation des Noirs dans les films hollywoodiens de l’âge d’or, «ils» ne l’ont jamais vraiment fait », a écrit la critique de Variety Jessica Kiang dans sa critique de Park City, “Et peut-être que ce petit acte de réparation rétroactive est une raison suffisante pour faire une romance d’une période aussi follement démodée et de bulles fantastiques.”

Thompson a produit le drame de la période, avec Asomugha à travers son iAm21 Entertainment et Jonathan Baker (Le banquier), Gabrielle Glore (Linge sale) et Matthew Thurm (Crown Heights). Le directeur de la photographie est Declan Quinn (Rachel se marie, quitte Las Vegas).

