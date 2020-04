Nouvelles images de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Zendaya et Oscar Isaac – Blackfilm

Warner Bros. (via Vanity Fair) a publié plus d’images du prochain remake de Denis Villeneuve de Dune, avec Timothée Chalamet (Appelez-moi par votre nom) en tant que Paul Atreides sur la planète Caladan.

Chalamet incarne le jeune royal Paul Atreides, l’étranger proverbial dans un pays très étrange, qui se bat pour protéger cette nouvelle maison hostile alors même qu’il menace de le détruire. Les humains sont les extraterrestres d’Arrakis. Les espèces dominantes sur ce monde sont d’immenses vers de sable voraces qui creusent à travers les dérives stériles comme des dragons souterrains.

The House Atreides, dont Timithée Chalamet comme Paul Atreides, Stephen Mckinley Henderson comme Thufir Hawat, Oscar Isaac comme Duke Leto Atreides, Rebecca Ferguson comme Lady Jessica Atreides, Josh Brolin comme Gurney Halleck et Jason Mamoa comme Duncan Idaho (Crédit photo: WB / Vanity Juste)

Paul vient d’une puissante famille galactique avec un nom qui ressemble à une constellation – la Maison Atreides. Son père et sa mère, Duke Leto (joué par Oscar Isaac) et Lady Jessica (Rebecca Ferguson), sortez leur fils de leur monde luxuriant de style scandinave pour présider à l’extraction des épices sur Arrakis. Ce qui suit est un affrontement avec la maison criminelle et politiquement liée Harkonnen, dirigée par le monstrueux baron Vladimir (Stellan Skarsgård), un mammouth aux appétits impitoyables.

Timothée Chalamet et Rebecca Fergusson comme Paul Atreides et Lady Jessica Atreides dans Dune. (Crédit photo: WB / Vanity Fair)

Dave Bautista joue le neveu meurtrier du baron, Glossu Rabban. Pendant ce temps, Charlotte Rampling jouera la Révérende Mère Mohiam, qui peut deviner les intentions, et manipuler les états émotionnels des gens au nom de l’empereur. Javier Bardem joue Stilgar, chef des Fremen. Sharon Duncan-Brewster (Rogue One) joue le Dr Liet Kynes, le principal écologiste d’Arrakis et un courtier indépendant au sein des différentes factions belligérantes. Paul est encadré par deux guerriers de la bravade Duncan Idaho et Gurney Halleck, joués par Jason Momoa et Josh Brolin

Zendaya comme Chani in Dune (Crédit photo: WB / Vanity Fair)

Zendaya joue Chani, la fille des rêves de Paul qui joue un rôle de premier plan comme son véritable intérêt amoureux dans le prochain film Dune. Tout dépend si le film réussit bien au box-office pour justifier une suite.

Villeneuve a co-écrit le scénario lui-même avec un oscarisé Eric Roth (Forrest Gump) et Jsur Spaihts (Prométhée). Villeneuve produit également avec Mary Parent et Cale Boyter, aussi bien que Brian Herbert, Byron Merritt, Thomas Tull, et Kim Herbert. Kevin J. Anderson servira de consultant créatif sur le projet.

Dune sortira en salles le 18 décembre 2020.