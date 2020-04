Nouvelles photos de Christopher Nolan

L’un des grands films de l’été est le Tenet de Christopher Nolan et nous pouvons déjà voir de nouvelles images avec John David Washington et Robert Pattinson.

Si la pandémie mondiale causée par le Coronavirus (COVID-19) ne l’empêche pas, dans quelques mois elle sera libérée Le principe de Christopher Nolan, un film aussi énigmatique qu’intéressant. Maintenant, ils ont partagé de nouvelles images où nous pouvons voir les protagonistes dans différentes scènes.

À quoi ressemblent-ils? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Le film met en vedette John David Washington (BlacKkKlansman, Ballers), Robert Pattinson (The Batman, Twilight Saga), Elizabeth Debicki (Guardians of the Galaxy Vol.2), Dimple Kapadia (Dil Chahta Hai, Dil Aashna Hai), Aaron Taylor -Johnson (Avengers: Age of Ultron, Kick-Ass), Clémence Poésy (saga Harry Potter, à Bruges), Himesh Patel (Hier, Avenue 5), Michael Caine (trilogie de The Dark Knight, The Prestige) et Kenneth Branagh (Dunkerque, Meurtre à l’Orient Express).

De quoi parle ce film?

C’est une bonne question, car même certains acteurs qui ont participé au film Tenet de Christopher Nolan, comme Michael Caine, n’ont aucune idée de ce qu’ils ont filmé. Théoriquement, c’est un film d’action épique qui évolue du monde de l’espionnage international.

Le Tenet de Christopher Nolan devrait être présenté le 17 juillet. Mais il ne faut pas exclure qu’ils changent cette date et sortent en salles quelques mois plus tard. La raison en est que bien que le confinement diminue et que les gens puissent sortir, il y aura des industries qui se rétabliront plus lentement. Les théâtres, même s’ils sont ouverts, peuvent ne pas recevoir le même public que les années précédentes. Donc, si vous voulez faire une grande collection, il est préférable de reporter et d’attendre que la situation se stabilise.

Considérant que le Tenet de Christopher Nolan a coûté environ 200 millions de dollars, Warner Bros est très clair qu’il doit être l’un des plus grands succès de l’année.