Nouvelles sur le ramassage des Canaries Spinoff n’arrivera qu’en mai

Ceux qui veulent savoir si Flèche verte et les Canaries seront ramassés le découvriront dans le courant du mois de mai. Arrow, le précurseur du massif Arrowverse, a pris fin en janvier. Son dernier épisode a servi d’épilogue à l’histoire d’Oliver Queen, tout en servant de base à ses alliés.

Arrow a présenté un certain nombre de personnages tout au long de ses huit saisons. Mia Smoak, la fille d’Oliver et Felicity, a été l’une des plus importantes de ses deux dernières saisons. Mia a joué un rôle particulièrement intéressant dans la saison 8. Ici, elle a voyagé jusqu’à nos jours et a rencontré son père dans la chair. Elle a été impliquée dans Crisis on Infinite Earths, où Oliver lui a donné un costume Green Arrow. Fait intéressant, une émission consacrée à Mia et à la nouvelle chronologie 2040 est à l’étude. La CW a diffusé un pilote de porte dérobée pour ce spectacle potentiel. Dans ce document, Mia était devenue une mondaine, mais a été ramenée dans le giron de la lutte contre le crime par Dinah et Laurel. Le pilote de porte dérobée a obtenu de bonnes notes. Étonnamment, l’émission n’a pas été confirmée pour un pick-up malgré de solides notes. Maintenant, les fans savent quand cette réponse viendra.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Le spin-off des Canaries d’Arrow est une excellente idée après la crise sur des terres infinies

Le producteur de longue date d’Arrow, Marc Guggenheim, a déclaré que le message arriverait en mai, que Green Arrow et les Canaries soient récupérés. Découvrez le Tweet du producteur ci-dessous.

En ce moment, il est dans l’air jusqu’en mai, que Green Arrow et les Canaries voient ou non la lumière du jour. Beaucoup penseraient probablement que c’est plus que probable, ce qui est juste. Arrow a laissé un héritage durable sur le réseau, et le pilote de porte dérobée pour le spin-off a été bien reçu. Il existe certainement une base de fans intégrée pour un spin-off d’Arrow. Bien sûr, même si Arrow est terminé, la programmation basée sur des bandes dessinées sur The CW ne va nulle part, mais se développe plutôt. Superman & Lois a reçu une commande en série avant même qu’un pilote ne soit diffusé. Stargirl est diffusée ce printemps. Avec ces émissions et les émissions actuelles, le réseau propose un assortiment. Il reste à voir si The CW se joindra à un autre spectacle à sa liste.

Il y a certainement des choses Flèche verte et les Canaries doit répondre si le spectacle se concrétise. Il y a un mystérieux antagoniste qui se cache dans l’ombre. JJ a été rappelé de force à son personnage d’avant la crise en tant que Deathstroke. William est actuellement capturé. Le pilote de porte dérobée avait beaucoup de configuration, donc ce serait dommage pour les fans si le spectacle n’était pas repris. Les fans devraient avoir leur réponse en mai.

Suivant: Comment la série finale d’Arrow met en place le spin-off des Canaries

Source: Marc Guggenheim

Star Wars confirme que le baiser de Rey et Ben n’était pas romantique

A propos de l’auteur

Daniel est rédacteur de nouvelles à .. Il couvre les films et les actualités télévisées de divers sujets. Vous pouvez également retrouver son travail sur un autre site Valnet: TheGamer, où il écrit des articles d’actualité et des critiques de jeux vidéo. Dans le passé, il a écrit pour ComicBookMovie, Unleash the Fanboy et 411 Mania.

Daniel est diplômé de la Thomas Edison State University avec un B.A. en communication. Il aime la science-fiction et les films de bandes dessinées. Cependant, son principal intérêt est les films de monstres japonais, connus sous le nom de films de kaiju. Il sait tout sur la série Godzilla et peut en parler pendant des heures. Ses critiques et rétrospectives sur Godzilla ont été publiées dans G-FAN. Outre Godzilla, il aime regarder Ultraman, le super-héros ultime.

Quand il ne regarde pas un film Godzilla, Daniel joue avec sa Nintendo Switch ou lit des bandes dessinées. Il aime aussi un bon anime. Il peut être contacté directement à djdjalvarez (at) gmail (dot) com.

En savoir plus sur Daniel Alvarez