NSF Heat Trailer parfaitement recréé dans Grand Theft Auto 5

Un fan dévoué des jeux de course a recréé la bande-annonce de Besoin de chaleur rapide à l’intérieur Grand Theft Auto V. Need For Speed ​​Heat est sorti en novembre 2019 pour des critiques positives, sinon écrasantes, et a récemment ajouté un support pour les volants et la réparation de voitures cosmétiques. Grand Theft Auto V, d’autre part, est sorti depuis 2013 et pourtant, les joueurs trouvent toujours de nouvelles choses à faire, en partie grâce au soutien continu de Rockstar à la GTA Online incroyablement rentable.

Dans un récent article Reddit dans le subreddit Grand Theft Auto, l’utilisateur u / RavenwestR1 a partagé une vidéo combinant parfaitement les deux jeux vidéo centrés sur la voiture, mélangeant la bande-annonce de Need For Speed ​​Heat avec des scènes de Grand Theft Auto V et GTA Online. Lorsqu’on lui a demandé combien de temps il a fallu pour créer, l’utilisateur a répondu: «C’était six jours» mais a admis qu’il aurait pu y en avoir cinq «si le logiciel d’édition que j’utilise n’était pas si lent».

Comme visible dans la vidéo YouTube de RavenwestR1 ci-dessous, le projet a clairement nécessité beaucoup de travail, car l’intégralité de la bande-annonce de Need For Speed ​​Heat a été imitée dans GTAV dans une mesure presque parfaite. Avec la litanie de mods GTAV et la quantité folle de contenu fan (et Rockstar officiel) ajoutée au jeu depuis son lancement, il n’est pas surprenant qu’une telle création soit possible dans GTAV, mais le temps qu’il a fallu pour créer est la preuve du dévouement de RavenwestR1 pour obtenir chaque pouce de Besoin de chaleur rapidela remorque est parfaite. Vérifiez le ici:

